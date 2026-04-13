Zoff in der Berliner SPD wegen Kandidatur von Uta Francisco Dos Santos

In Berlin tobt der Wahlkampf. Glaubt man den Umfragen, liegt die CDU mit 23 Prozent vergleichsweise recht weit vorne. SPD, Linke und AfD teilen sich den zweiten Platz mit jeweils 16 Prozent. Dicht gefolgt von den GrÃ¼nen mit 15 Prozent. Vor allem die SPD dÃ¼rfte damit auf ihre KernwÃ¤hlerschaft zusammengeschrumpft sein, wÃ¤hrend bei der AfD noch Luft nach oben ist.

Kreisvorsitzende gegen BÃ¼rgermeisterkandidatin

Einer von vielen GrÃ¼nden, warum von der SPD in der BRD-Hauptstadt nicht mehr viel zu erwarten ist, ist der interne Streit um Uta Francisco Dos Santos (Unzensuriert berichtete). Nachdem der Skandal rund um ihre Dauerkrankschreibung sowie den Plan, sie zur BezirksbÃ¼rgermeisterin von Mitte zu machen, bekannt wurde, brach laut der B.Z. in der SPD Streit wegen ihr aus. Und wenn die WÃ¤hler eines nicht mÃ¶gen, dann ist es parteiinterner Zoff.

Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Annika Klose teilte der B.Z. zufolge mit: “Die Berichterstattung Ã¼ber die gesundheitliche und berufliche Situation unserer Kandidatin hat uns Ã¼berrascht. Ãœber die bestehende DienstunfÃ¤higkeit hatten wir zuvor keine Kenntnis und haben davon erst durch die Medien erfahren.” Das spricht nicht gerade fÃ¼r die Sozialdemokraten. Wenn sie jemanden zur BezirksbÃ¼rgermeisterin machen, sollten sie schon Ã¼ber das informiert sein, was die Kandidatin tut oder eben auch bleiben lÃ¤sst. Wenn eine Politikerin nicht zur Arbeit geht, sollten ihre Genossen das schon wissen, bevor sie diese zur Kandidatin machen.

Verzicht auf Kandidatur gefordert

Kreisvorsitzende Klose hat nun bezÃ¼glich Dos Santos gefordert: “Wir haben sie gebeten, auf ihre Kandidatur zu verzichten und ihr diese Entscheidung mitgeteilt”. Wann sie dieser Aufforderung nachkommt, ist derzeit noch offen. Sofern sie es Ã¼berhaupt tut. Laut der B.Z. will sie wohl noch bleiben. Aber wenn sie sich weiterhin weigert, wollen die Kreischefs am Dienstag vorschlagen, “eine neue Nominierung vorzunehmen und alle dafÃ¼r erforderlichen weiteren Schritte unverzÃ¼glich einzuleiten”. In dem auch sonst gespaltenen SPD-Kreisverband Mitte beginnt jetzt der Streit um die Fragen: Gab es vorab einen Kandidaten-Check? Wer wusste was? Wer trÃ¤gt die Verantwortung?