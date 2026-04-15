Gay-Pornographie: Gemeinderatssitzung wegen linker Indoktrinierung in der Schule

Der linksextreme Homopornoskandal in Schleife (Landkreis GÃ¶rlitz) geht in die nÃ¤chste Runde. Nachdem bekannt wurde, wie heftig die Kinder von linken Aktivisten zu indoktrinieren versucht wurden (Unzensuriert berichtete), gab es nun eine Gemeinderatssitzung wegen dem Vorfall.

AfD und CDU gleichermaÃŸen entsetzt

Gleichzeitig kam heraus, dass die beiden roten Aktivisten von der Amadeu Antonio Stiftung gefÃ¶rdert wurden. Hier stecken also wieder mal altbekannte Genossen mit drin. Die von der AAS gefÃ¶rderten Linksradikalen, die Kindern schwule Pornobilder zeigten, schockierten auch CDU-BÃ¼rgermeister JÃ¶rg Funda. Wie die Junge Freiheit (JF), die den Skandal aufdeckte, berichtete, Ã¤nderte Funda “sofort die Tagesordnung und setzte die vÃ¶llig aus dem Ruder gelaufene Projektwoche in der Schule an den Beginn”.

Der Schleifener BÃ¼rgermeister bezeichnete “den Vorfall selbst als empÃ¶rend und forderte von sich aus, dass der Skandal lÃ¼ckenlos aufgeklÃ¤rt werden mÃ¼sse. Dabei geht es ihm insbesondere um die Frage, welcher Lehrer die Aktivisten eingeladen hatte”.Â Nach ihm sprach der stellvertretende BÃ¼rgermeister Mathias Lampe (AfD), der zum Zeitpunkt des Vorfalls, also im MÃ¤rz, in Vertretung fÃ¼r Funda die AmtsgeschÃ¤fte Ã¼bernommen hatte. Er forderte, dass Schulleiter Jan Rehor zur nÃ¤chsten Sitzung erscheint. Dem schlossen sich die meisten GemeinderÃ¤te an.

“Gay-Pornographie” und Anti-AfD-Werbung

Der CDU-BÃ¼rgermeister sah das ganz genau so und deswegen soll der Schuldirektor fÃ¼r die nÃ¤chste Sitzung vorgeladen werden, um Rede und Antwort zu stehen. Zudem wies der BÃ¼rgermeister auf die derzeitigen Ermittlungen der Polizei hin. SchlieÃŸlich ist es illegal, MinderjÃ¤hrigen Pornographie zu zeigen. Im Anschluss kamen einige der betroffenen Eltern zu Wort.

Laut der JF Ã¤uÃŸerten sich die Eltern “sehr emotional” und die Elternsprecherin “bestÃ¤tigte die Richtigkeit der Medien-Berichte in GÃ¤nze”. Die Mutter verwies an dieser Stelle auch auf “das Verlangen der Projektleiter, dass die Kinder sich statt ihrer Namen non-binÃ¤re Pronomen aussuchen sollten” und berichtete von den linkslastigen “Ã„uÃŸerungen, Anti-AfD-Hetze sowie Gay-Pornographie”. ZusÃ¤tzlich zu den homosexuellen Pornofotos von MÃ¤nnern waren die Projektleiter auch mit “Fuck AfD”- und “HÃ¶cke ist ein Nazi”-Flyern um die Ecke gekommen.

Wo war der Sozialarbeiter?

Dabei war ursprÃ¼nglich vorgesehen, dass der Sozialarbeiter der Schule als Aufsicht anwesend sein sollte. Dieser war an diesem Tag aber nicht erschienen. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r sind derzeit noch unbekannt. AuÃŸerdem finden es die Eltern nicht gut, dass der Schuldirektor die linken Aktivisten “zwar ins Klassenzimmer gebracht hÃ¤tte, die SchÃ¼ler dann aber mit diesen allein gelassen” hat. Nach der Elternsprecherin erklÃ¤rte ein betroffener Vater, “wie unglaublich das Geschehene” sei. Er forderte Konsequenzen an der Schule. Ein weiterer Vater fragte im Gemeinderat, “ob Schulleiter Rehor von seinem Amt suspendiert werde”. Auf diese Frage antwortete BÃ¼rgermeister Funda, dass er “keine Kenntnisse zu schulischen MaÃŸnahmen” hat.

Im Anschluss erklÃ¤rte eine Polizeibeamtin den GemeinderÃ¤ten und den zahlreichen Besuchern, dass Ermittlungen laufen “und die verschiedenen Anzeigen von Eltern zu einer Anzeige zusammengefasst worden seien. Dabei geht es um Paragraph 184 Strafgesetzbuch, der das Zeigen von Pornographie an MinderjÃ¤hrige mit bis zu einem Jahr GefÃ¤ngnis oder Geldstrafe sanktioniert”.