FragwÃ¼rdige Idee zur MÃ¼llbeseitigung: Urlauber sollen Dreck wegrÃ¤umen

Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der BRD, sondern auch die “MÃ¼llhauptstadt”. Jedenfalls wird sie von der B.Z. so genannt und wer durch Berlin spaziert und all die MÃ¼llhaufen sieht, muss der Zeitung leider zustimmen. Jetzt hatte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) aber eine Idee.

Idee in Berlin nicht umsetzbar

Gut, wenn man es genau nimmt, hatten die DÃ¤nen eine Idee und Giffey hat die Idee Ã¼bernommen. Kennt man ja von ihrer Doktorarbeit, weswegen ihr der Titel auch aberkannt wurde. Aber die Idee selbst ist an sich ja nicht schlecht. “Ã„hnlich wie beim dÃ¤nischen ‘CopenPay’ werden derzeit Kooperationspartner fÃ¼r Putz-Urlaub an und auf Berliner GewÃ¤ssern gesucht. (DÃ¤nemark lockt die fleiÃŸigen Touristen mit Gratis-Eintritt, FÃ¼hrungen, einem Cocktail oder Kaffee.)”, erklÃ¤rte die B.Z. Nur mÃ¼ssen solche Partner erstmal gefunden werden, was an sich schon schwierig sein wird, denn Berlin ist weiÃŸ Gott nicht Kopenhagen. Problematisch wird das Ganze auch durch die Tatsache, dass sowohl die Berliner als auch diejenigen, die freiwillig Urlaub in Berlin machen, eine ganz andere MentalitÃ¤t als die DÃ¤nen und diejenigen, die in DÃ¤nemark Urlaub machen, haben.

Wer in einem Land wie DÃ¤nemark lebt oder Urlaub macht, der will in der Regel in einem sicheren, sauberen Staat entspannen, in dem die Sozialdemokraten rechts von der deutschen AfD stehen. Wer in Berlin lebt oder Urlaub macht, ist in der Regel ganz anders drauf, um es mal nett zu formulieren. Das dÃ¤nische Modell ist also gut, aber eben fÃ¼r DÃ¤nemark. FÃ¼r Berlin ist es eher fragwÃ¼rdig. Die Stadt ist krimineller als ganz Polen zusammengenommen. Hier sammelt niemand fÃ¼r Gratis-Eintritt irgendwelchen MÃ¼ll; man klettert Ã¼ber ZÃ¤une oder schleicht sich an den Wachleuten vorbei. Hier kaufen die Leute keinen Kaffee oder Cocktail; sie klauen das Zeug oder prellen die Zeche im Lokal.

MÃ¼ll-Sherrifs dokumentieren die VermÃ¼llung

Zwar wurden parallel zu Giffeys kopierter Idee die BuÃŸgeldstrafen erhÃ¶ht, aber die OrdnungsÃ¤mter oder Polizisten in Berlin hÃ¼ten sich in der Regel bei den meisten MÃ¼ll auf den Boden werfenden Leuten, sie anzusprechen. SchlieÃŸlich mÃ¶chte man nicht wegen einem weggeworfenen Plastikbecher abgestochen werden. Auch eine Verpackungssteuer ist im GesprÃ¤ch, aber diese wird nichts tun, auÃŸer die wenigen ehrlichen Berliner zu belasten, die ihre Lebensmittel im Supermarkt noch brav bezahlen.

In Berlin gibt es 68 sogenannte MÃ¼ll-Sherrifs. Doch wozu sind diese Leute gut? Zwei von ihnen kontrollieren beispielsweise laut B.Z. tÃ¤glich die “13 MÃ¼ll-Hotspots mit BauabfÃ¤llen, Matratzen, ElektrogerÃ¤ten” in NeukÃ¶lln. Gebracht hat es nichts, aber die Steuerzahler dÃ¼rften fÃ¼r diese Sherrifs bezahlen. NatÃ¼rlich nicht die in Berlin, denn die Hauptstadt trÃ¤gt nichts bei; sie frisst nur. WÃ¼rde Athen morgen in eine Parallelwelt verschwinden, wÃ¼rde das Bruttoinlandsprodukt von Griechenland um 18,9 Prozent sinken. WÃ¼rde Berlin sich verabschieden, hÃ¤tte Deutschland einen Bruttoinlandsproduktsanstieg um 0,2 Prozent. Ein Leser fasste das Ganze sehr gut mit den folgenden Worten zusammen: “In Berlin sorgt die Umerziehung dafÃ¼r, dass man mit den Problemen leben (und dafÃ¼r bezahlen) muss, anstatt die Probleme – wie in den Gesetzen geschrieben – zu lÃ¶sen.” Dem ist nichts hinzuzufÃ¼gen.