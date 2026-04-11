Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ã–VP-Mandatar, der Wahlbeobachter ist

Ã–VP-Nationalratsabgeordneter Wolfgang Gerstl wird von der OSZE (Organisation fÃ¼r Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) als Wahlbeobachter zu den Parlamentswahlen morgen, Sonntag, in Ungarn entsandt. Dabei steht der Politiker selbst im Verdacht, WÃ¤hlerdaten missbraucht zu haben. FÃ¼r Gerstl gilt die Unschuldsvermutung.

Gerstl als Wahlbeobachter in Ungarn – das sei ein demokratiepolitischer Offenbarungseid, beurteilt FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker die Causa prima. Damit stehe die GlaubwÃ¼rdigkeit der internationalen Wahlbeobachtung auf dem Spiel.Â

Nationalrat lieferte Gerstl im Dezember der Staatsanwaltschaft aus

TatsÃ¤chlich stimmte der Nationalrat erst im Dezember des Vorjahres der Auslieferung des Ã–VP-Mandatars auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Wien zu, die wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen ihn ermittelt. Gerstl soll als Mitglied der BezirkswahlbehÃ¶rde im Vorfeld der Wien-Wahl 2025 unzulÃ¤ssig auf WÃ¤hler eingewirkt haben, indem er Personen kontaktierte, die UnterstÃ¼tzungserklÃ¤rungen fÃ¼r eine konkurrierende Liste abgegeben hatten. Dabei soll er nicht nur versucht haben, diese unter Druck zu setzen, sondern auch sensible Daten weitergegeben haben.

“Hier wird der Bock zum GÃ¤rtner gemacht”

Hier gehe es um den schwerwiegenden Verdacht, dass ein Mitglied einer WahlbehÃ¶rde seine Position missbraucht haben kÃ¶nnte, um politische Mitbewerber zu behindern und BÃ¼rger in ihrer freien politischen Entscheidung zu beeinflussen. Genau so etwas untergrabe das Vertrauen in faire Wahlen massiv, betonte Hafenecker. Umso unverstÃ¤ndlicher sei es, dass ausgerechnet eine solche Person nun als â€žKontrollinstanzâ€œ bei Wahlen im Ausland auftrete: â€žDas ist so, als wÃ¼rde man den Bock zum GÃ¤rtner machenâ€œ.

Doppelmoral wird deutlich

Kritik Ã¼bt Hafenecker an der politischen Doppelmoral, die in diesem Fall besonders deutlich werde:

WÃ¤hrend EU-nahe Organisationen und Systemmedien bei jeder Gelegenheit Ungarn unter Generalverdacht stellen und vÃ¶llig absurde VorwÃ¼rfe fabrizieren, wird gleichzeitig ein Ã–VP-Politiker, der im Verdacht der WÃ¤hlerbeeinflussung steht, als â€žHÃ¼terâ€œ demokratischer Wahlen entsandt. Das geht sich einfach nicht aus!