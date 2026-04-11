Black-Hawk-Beschaffung: Rechnungshof deckt Millionen-Fiasko auf

Der Rechnungshof zerpflÃ¼ckt die Modernisierung und Neubeschaffung von Black-Hawk-Hubschraubern als Paradebeispiel fÃ¼r Planungsfehler, Kostenexplosionen und VerzÃ¶gerungen. UrsprÃ¼nglich mit 107,49 Millionen Euro veranschlagt, stiegen die Ausgaben fÃ¼r die Modifikation von neun alten Maschinen und den Kauf von drei neuen auf 125,85 Millionen Euro â€“ ein Plus von 18,36 Millionen Euro trotz Fixpreisen.

Fliegerhorst wurde zu Millionengrab

Die Infrastruktur am Fliegerhorst Leopold Figl (ehemals Brumowski) in Langenlebarn (Bezirk Tulln) verteuerte sich von 9,7 Millionen Euro auf 37,16 Millionen Euro, ein Anstieg um 283 Prozent infolge von PlanungsmÃ¤ngeln, fehlenden Konzepten und gestiegenen Baukosten. Das erste Vergabeverfahren in den Jahren 2016 und 2017 scheiterte an â€žgroben Fehlernâ€œ: Vertrauliche Bieterdaten wie Namen wurden preisgegeben, zudem leitete der Materialstab statt der zustÃ¤ndigen Vergabeabteilung das Verfahren, und das trotz Ãœberschreitung der Kompetenzgrenze. Die Folge waren ein Widerruf, ein neues Verfahren, neun VertragsÃ¤nderungen sowie VerzÃ¶gerungen von fÃ¼nf Jahren bei den Modernisierungen und vier Jahren bei den Neulieferungen.

Nicht alle Pilotenstellen konnten besetzt werden; fÃ¼r die neuen Maschinen fehlen weitere. Die Einsatzbereitschaft bleibt daher hinter den Zielen zurÃ¼ck. Das Projekt lÃ¤uft mittlerweile seit neun Jahren.

Auch Jet-Ersatz in Gefahr

Ã–sterreich betreibt seit Jahren Black Hawks (ursprÃ¼nglich neun StÃ¼ck). 2024 genehmigten die USA zwÃ¶lf neue UH-60M im Wert von 1,05 Milliarden US-Dollar (etwa 715 Millionen Euro inklusive Logistik und Ausbildung) Ã¼ber das FMS-Programm. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sonderbudget bis 2032 in HÃ¶he von 16,6 Milliarden Euro. Ã„hnliche MÃ¤ngel â€“ wie unklare Anforderungen und fehlende KostenÃ¼bersichten â€“ bedrohen auch den Jet-Ersatz in MilliardenhÃ¶he.

Verteidigungsministerium widerspricht

Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hÃ¤lt dagegen: Die VorgÃ¤nge stammten aus dem Jahr 2017 und damit aus der Zeit vor ihrer AmtsÃ¼bernahme. Inzwischen seien Prozesse reformiert, Empfehlungen des Rechnungshofs umgesetzt und eine neue Beschaffungsstrategie eingefÃ¼hrt worden. Aktuelle Projekte wÃ¼rden optimiert ablaufen.

Fehlinvestitionen und teure Schlampereien

Mit scharfer Kritik reagierte Tullns FPÃ–-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Andreas Bors:

Dass die Kosten hier um rund 27 Millionen Euro beziehungsweise um rund 283 Prozent steigen, ist unglaublich. Wenn der Rechnungshof von planerischen MÃ¤ngeln und einem fehlenden Raum- und Funktionsprogramm spricht, dann zeigt das ganz klar, dass hier offensichtlich geschlampt wurde

Bereits im Jahr 2024 hatte die FPÃ– eine neue Sporthalle fÃ¼r die Soldaten am Fliegerhorst gefordert. Passiert sei seither allerdings nichts, beklagt man bei den Freiheitlichen. Bors wÃ¶rtlich: