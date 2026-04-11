WÃ¤hrend die FPÃ– von Propaganda mit Steuergeld spricht, macht der Falter von Chefredakteur Florian Klenk Werbung fÃ¼r die Babler-Doku â€žWahlkampfâ€œ.

Foto: Manfred Werner (Tsui) Wikimedia CC BY-SA 4.0

SPÃ–

11. April 2026 / 08:14 Uhr

Babler-Propaganda-Film kommt in Kinos â€“ und der â€žFalterâ€œ macht fleiÃŸig Werbung

Das Wiener Stadtmagazin Falter hat sich wieder einmal selbst entlarvt. Statt kritischer Berichterstattung trommelt das linke Blatt nun ganz offen fÃ¼r den neuen Dokumentarfilm â€žWahlkampfâ€œ Ã¼ber SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler. Der Film startet am 24. April 2026 in den Kinos und der Falter liefert die passende Werbeplattform.

Steuergeld fÃ¼r Babler-Personenkult

Der Film des Regisseurs Harald Friedl begleitet Babler und sein Wahlkampfteam durch die Nationalratswahl 2024. Ãœber 300.000 Euro flossen allein vom Ã–sterreichischen Filminstitut an HerstellungsfÃ¶rderung â€“ Geld der Steuerzahler. Die Optik ist verheerend: Ein amtierender Kulturminister lÃ¤sst sich in einer Doku feiern, die mit Ã¶ffentlichen Mitteln finanziert wurde. Die FPÃ– spricht von â€žindirekter Parteienfinanzierungâ€œ und â€žPropaganda auf Kosten der Steuerzahlerâ€œ.

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Linke Pressemitteilung als Falter-Text

Auf der Kino-Seite des Falter steht in der Film-Beschreibung wÃ¶rtlich:

Aus nÃ¤chster NÃ¤he beschreibt Regisseur Harald Friedl das Aufeinandertreffen eines engagierten Wahlkampfteams rund um den SPÃ–-Spitzenkandidaten Andreas Babler mit einer Gegenwart, die von globalem Rechtsruck, medialem Gegenwind und innerparteilichen ZerwÃ¼rfnissen geprÃ¤gt ist.

Das ist keine neutrale Filmbesprechung. Das ist klassische SPÃ–-Sprache: Babler als engagierter Held gegen den bÃ¶sen â€žRechtsruckâ€œ. Der Falter Ã¼bernimmt die Pressemitteilung des Films eins zu eins â€“ und prÃ¤sentiert sie seinen Lesern als seriÃ¶se Information.

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