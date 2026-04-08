BrÃ¼ssel kassiert Landwirte ab: DÃ¼ngemittel-Zoll gefÃ¤hrdet heimische Betriebe

Die EUâ€‘Kommission weigert sich bisher, Ausnahmen vom COâ‚‚â€‘Zoll fÃ¼r importierte DÃ¼ngemittel zuzulassen, obwohl Frankreich, Italien und Kroatien Ende MÃ¤rz eine zeitweise Aussetzung gefordert hatten.

Landwirte unter Druck

Agrarkommissar Christophe Hansen hatte das Vorgehen damit begrÃ¼ndet, dass ein Aussetzen der Abgabe die AbhÃ¤ngigkeit Europas von DÃ¼ngemittelimporten verschÃ¤rfen und die heimische Produktion zusÃ¤tzlich schwÃ¤chen kÃ¶nnte. FÃ¼r viele Bauernvertreter und den freiheitlichen EUâ€‘Abgeordneten Gerald Hauser bedeutet diese Haltung hingegen einen â€žschweren Schlagâ€œ gegen die Landwirtschaft, weil hohe Energieâ€‘ und DÃ¼ngemittelpreise die Betriebe bereits stark unter Druck setzten â€“ Klimapolitik, die zu Lasten der Versorgungssicherheit und der bÃ¤uerlichen Einkommen geht.

COâ‚‚â€‘Zertifikate fÃ¼r DÃ¼ngemittel nÃ¶tig

Die Ablehnung der Aussetzung des COâ‚‚â€‘Grenzausgleichs (CBAM) fÃ¼r importierte DÃ¼ngemittel zuzulassen, steht in einem engen Zusammenhang mit der vollstÃ¤ndigen Implementierung des neuen Zollsystems ab 1. JÃ¤nner 2026. FÃ¼r DÃ¼ngemittel gilt seither eine Mengenschwelle von 50 Tonnen pro Jahr: Unterhalb dieser Grenze entfÃ¤llt die Pflicht zur Registrierung und zum Erwerb von COâ‚‚â€‘Zertifikaten, liegt der Import darÃ¼ber, greift die vollstÃ¤ndige CBAMâ€‘Pflicht.

Betriebe zahlen die Zeche

Der neue COâ‚‚â€‘Grenzzoll (CBAM) zielt darauf ab, Klimaschutzâ€‘ und Wettbewerbsnachteile zu verringern, indem importierte GÃ¼ter wie Stahl, Zement, Aluminium und DÃ¼ngemittel mit den gleichen COâ‚‚â€‘Kosten belastet werden, wie sie europÃ¤ischen Herstellern Ã¼ber die EUâ€‘Emissionshandels EUâ€‘ETS bereits auferlegt werden. Durch die Festlegung des COâ‚‚â€‘Preises auf 75,36 Euro pro Tonne fÃ¼r das erste Quartal wird das Instrument nun finanziell konkret: Importeure mÃ¼ssen diesen Preis â€“ oder einen daraus abgeleiteten Betrag â€“ fÃ¼r die COâ‚‚â€‘Emissionen der Herstellung in ihr Land â€žaufwiegenâ€œ, etwa Ã¼ber Zertifikate oder indirekt in die Wareneinkaufspreise einrechnen. Gerade bei DÃ¼ngemitteln, die stark von Energie und Importen abhÃ¤ngen, fÃ¼hrt das zu heftiger Diskussion, weil Landwirte beklagen, die Kostenlast drohe direkt auf sie Ã¼berzuspringen, wÃ¤hrend BrÃ¼ssel zugleich behauptet, der Zoll solle europÃ¤ische Produktion und Innovation in klimafreundlichere Prozesse fÃ¶rdern statt rein zu belasten.

Bauern zahlen drauf

Hauser kritisiert dieses Vorgehen scharf: â€žUnglaublich! BrÃ¼ssel zieht den Landwirten das Geld aus der Tasche und verkauft das als Klimapolitik!â€œ Er spricht von einem â€ždesastrÃ¶sen Belastungsprogrammâ€œ fÃ¼r die europÃ¤ische Versorgungssicherheit und fordert eine Politik, die die bÃ¤uerlichen Betriebe nicht noch weiter unter Druck setzt.

Der Kern des Problems liege im System selbst:

Die EU verteuert DÃ¼nger, obwohl Europas Bauern bereits unter Krieg, Energiepreisen und Lieferunterbrechungen leiden. Wer in so einer Lage zusÃ¤tzliche Zoll- und CO2-Lasten verteidigt, handelt gegen die eigene BevÃ¶lkerung!

Landwirte werden doppelt bestraft

Besonders brisant sei, dass Frankreich die Aussetzung ausdrÃ¼cklich mit hÃ¶heren Kosten durch Unterbrechungen infolge des Iran-Kriegs begrÃ¼ndet habe. Die globalistischen Eliten in BrÃ¼ssel wÃ¼rden mit ihrer Politik dafÃ¼r sorgen, dass die Bauern doppelt bestraft werden, nÃ¤mlich durch die Krise und dann auch noch durch die EU-Abgabe. Hauser wÃ¶rtlich: