GrÃ¼nen-Politikerin Lamya Kaddor sieht in der Migration aus Syrien kein Problem, sondern ein â€žsubstanzielles Interesseâ€œ Deutschlands und fordert jÃ¤hrlich 400.000 Einwanderer.

Foto: FPÃ– OberÃ¶sterreich

Massenmigration

30. MÃ¤rz 2026 / 13:15 Uhr

GrÃ¼nen Politikerin gibt â€žsubstanzielles Interesse an Einwanderungâ€œ zu

Lamya Kaddor, innenpolitische Sprecherin der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, hat im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus mit ihren Aussagen zur Migrationspoolitik fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Migration aus Syrien sei kein reines Problem, sondern ein â€žsubstanzielles Interesseâ€œ Deutschlands. Die Bundesregierung mÃ¼sse â€žder RealitÃ¤t endlich ins Auge sehenâ€œ. Und dann der Hammer: â€žWir brauchen jedes Jahr rund 400.000 Einwanderer.â€œ

“Mehr Deutsch als Syrisch”

Kaddor, die seit 2021 fÃ¼r die GrÃ¼nen im Bundestag sitzt und als â€žReligions- und Innenpolitik-Expertin” der Fraktion fungiert, zeichnet ein Bild von bestens integrierten Syrern, die â€žinzwischen mehr Deutsch als Syrischâ€œ seien. Viele der vor zehn Jahren Geflohenen hÃ¤tten hier Kinder geboren, andere seien als Jugendliche gekommen und hÃ¤tten den GroÃŸteil ihres Lebens in Deutschland verbracht. WÃ¶rtlich sagte sie:

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Liegt es wirklich in unserem bundesdeutschen Interesse, Menschen, die hier Wurzeln geschlagen haben, heimzuschicken? Das sind nÃ¤mlich genau die Menschen, die den demografischen Wandel abpuffern.

Parteiinteresse oder Volksinteresse?

Die GrÃ¼nen-Politikerin argumentierte mit dem Wettbewerb um FachkrÃ¤fte: Deutschland konkurriere mit anderen erfolgreichen Industriestaaten um Einwanderer. Die Zahl von 400.000 Nettozuwanderern pro Jahr ist keine Erfindung Kaddors, sondern wird seit Jahren von Mainstream-Instituten wie dem IAB (Interactive Advertising Bureau)oder dem Deutschen Institut fÃ¼r WirtschaftsforschungÂ (DIW) als notwendig genannt, um den ArbeitskrÃ¤ftemangel durch den demografischen Wandel auszugleichen.

Dennoch stellen viele Kritiker infrage, ob dieses â€žsubstanzielle Interesseâ€œ wirklich dem sozialen und wirtschaftlichen Interesse des deutschen Volkes dienen soll oder ob es sich nicht doch um den klassischen grÃ¼nen Mix aus ideologischem Multikulturalismus und dem kalkulierten Blick auf kÃ¼nftige WÃ¤hlerpotenziale handelt.

Mehrheit sieht Migration als â€žgrÃ¶ÃŸtes Problem”

WÃ¤hrend Lamya Kaddor ungerÃ¼hrt vom â€žsubstanziellen Interesseâ€œ an fortgesetzter Masseneinwanderung spricht und Syrer zu â€žmehr Deutschen als Syrernâ€œ erklÃ¤rt, sieht die Mehrheit der BÃ¼rger die Sache vÃ¶llig anders. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage halten exakt 50 Prozent der Deutschen die Migration derzeit fÃ¼r das grÃ¶ÃŸte Problem des Landes â€“ ein Wert, der jede andere Herausforderung Ã¼bertrifft. Die Forderung der GrÃ¼nen-Politikerin nach jÃ¤hrlich 400.000 weiteren Einwanderern geht damit krachend am Willen und an den Alltagssorgen der eigenen BevÃ¶lkerung vorbei.

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