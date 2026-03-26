Droht eine Benzinknappheit in Deutschland?

BRD-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat wegen dem Krieg im Iran vor drohender Benzinknappheit in Deutschland gewarnt. “Noch sehen wir keine Knappheiten beim Volumen, aber wenn der Konflikt nicht endet, rechnen wir damit vermutlich Ende April oder im Mai”, sagte sie laut Bild und Deutschlandfunk.

Abstimmung Ã¼ber Benzinpreise

Bisher gibt es zwar kaum EngpÃ¤sse beim Volumen, also der Menge an zur VerfÃ¼gung stehenden Kraftstoffen, aber das kann sich Ã¤ndern, wenn der Konflikt sich verschÃ¤rft oder lÃ¤nger andauert. Sollte der Krieg Ende April nicht beendet sein, kÃ¤me die befÃ¼rchtete Benzinknappheit laut Reiche auf Deutschland zu.

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Bereits jetzt wurden die Benzinpreise mit dem Krieg als Ausrede in der BRD massiv erhÃ¶ht. Deswegen wird am Donnerstag, dem 26. MÃ¤rz im Bundestag darÃ¼ber abgestimmt, ob Tankstellen gesetzlich verpflichtet werden sollen, die Spritpreise nur noch einmal am Tag um Punkt zwÃ¶lf Uhr erhÃ¶hen zu dÃ¼rfen. VerstÃ¶ÃŸe sollen mit einem BuÃŸgeld von bis zu 100.000 Euro bestraft werden, heiÃŸt es in dem Gesetzesentwurf. Ob das etwas bringt, wird sich zeigen, denn es ist ja keine Maximalgrenze vorgesehen, um wie viel die Tankstellen den Preis einmal tÃ¤glich erhÃ¶hen dÃ¼rfen.