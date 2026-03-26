Die Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen bleibt bestehen â€“ zumindest vorerst.

SchnÃ¼ffeln seit fast 30 Jahren

Ein Antrag der FPÃ–, das seit 1998 bestehende Bundesgesetz Ã¼ber die Einrichtung der Dokumentations- und Informationsstelle fÃ¼r Sektenfragen auÃŸer Kraft zu setzen und die Sektenstelle aufzulÃ¶sen, fand im Nationalrat keine Mehrheit.

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FPÃ–: â€žGesinnungspolizei gegen Familien und Kritikerâ€œ

Laut Antrag habe die Sektenstelle ursprÃ¼nglich den Auftrag gehabt, Jugendliche und Familien vor gefÃ¤hrlichen Gruppierungen zu warnen, sich inzwischen aber darauf verlegt, â€žunbequeme Meinungen oder Weltanschauungen zu diskreditierenâ€œ.

FPÃ–-Jugendsprecher Maximilian Weinzierl bezeichnete die Einrichtung als â€žGesinnungspolizei gegen Familien und Regierungskritikerâ€œ.

Verschiebung der StoÃŸrichtung

Echte Bedrohungen wie radikaler Islamismus wÃ¼rden von der Sektenstelle als â€žnicht zustÃ¤ndigâ€œ abgehandelt, wÃ¤hrend konservative und traditionelle Positionen ins Visier gerieten:

Wer heute noch sagt, es gebe nur zwei Geschlechter, oder Kritik an Regenbogen-Propaganda in KindergÃ¤rten Ã¼bt, wird als weltanschaulich problematisch eingestuft.

Zweifelhafte InformationszutrÃ¤ger

Der freiheitliche Abgeordnete sprach von einer â€žstaatlich finanzierten Umerziehungsanstaltâ€œ und warf der Sektenstelle eine â€ždilettantische und ideologisch getriebene Arbeitsweiseâ€œ vor.

Man stÃ¼tze sich auf eigene, bereits widerlegte Berichte oder auf das linksextrem und umstrittene Dokumentationsarchiv des Ã¶sterreichischen Widerstandes (DÃ–W). Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Sektenstelle â€žfantasiereâ€œ laut FPÃ– Ã¼ber Kontosperren fÃ¼r Regierungskritiker â€“ Methoden, die man â€žaus totalitÃ¤ren Regimenâ€œ kenne.

Ordnungsruf im Nationalrat

Als Weinzierl die Bundesregierung als â€žSekte, die ihren eigenen Opferkult betreibtâ€œ, und die â€žschwarz-rot-pinke Verlierer-Koalitionâ€œ als â€žeigentliche Sekteâ€œ bezeichnete, forderten mehrere Regierungsvertreter von NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) einen Ordnungsruf ein, dem Rosenkranz nachkam.

Koalition und GrÃ¼ne verteidigen Sektenstelle

Die Ã¼brigen Parlamentsparteien stellten sich klar hinter die Sektenstelle. Die Einrichtung gehe konsequent gegen Sekten und deren GeschÃ¤ftspraktiken vor und leiste damit einen â€žwichtigen jugendpolitischen Beitragâ€œ.

In Richtung FPÃ– meinte Paul Stich (SPÃ–), diese bewege sich â€žgefÃ¤hrlich nahe an den ErzÃ¤hlungen, vor denen die Sektenstelle warntâ€œ. Womit Stich letztlich bestÃ¤tigte, dass Regierungskritik heute als sektenartige MajestÃ¤tsbeleidigung wahrgenommen wird.

Auch Ã–VP bestÃ¤tigt Wahrnehmung

Auch Johanna Jachs (Ã–VP) wies den freiheitlichen Antrag zurÃ¼ck. Es gehe um eine Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen und nicht um eine â€žBundes-Anti-FPÃ–-Stelleâ€œ. Die Einrichtung sei eine wichtige Anlaufstelle fÃ¼r Betroffene und AngehÃ¶rige, insbesondere beim Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gertraud Auinger-Oberzaucher (Neos) nannte den VorstoÃŸ der FPÃ– ein â€žpolitisch fatales Signalâ€œ. Der TÃ¤tigkeitsbericht der Sektenstelle zeige, dass dort konkrete Hilfe fÃ¼r Menschen in existenziellen Krisensituationen geleistet werde. Die FPÃ– wolle diese Arbeit â€ždelegitimierenâ€œ.

GrÃ¼ne als Regierungssprachrohr

Barbara NeÃŸler (GrÃ¼ne) bezeichnete die freiheitliche Initiative als â€žentlarvendâ€œ. Die Aufgabe der Sektenstelle sei es, Menschen zu helfen, die sich in VerschwÃ¶rungserzÃ¤hlungen â€žverrennenâ€œ.

Gleichzeitig teile die FPÃ– â€žgenau solche FÃ¤lleâ€œ auf ihren eigenen KanÃ¤len und glaube zum Teil selbst daran, so die GrÃ¼nen-Abgeordnete.

Ministerin verschanzt sich hinter Gesetz

Familienministerin Claudia Bauer (Ã–VP) erinnerte im Plenum daran, dass die Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen einen klar definierten gesetzlichen Auftrag habe. Das entsprechende Gesetz sei 1998 mit breiter Mehrheit beschlossen worden â€žauch mit den Stimmen der FPÃ–â€œ, wie sie betonte. Die Sektenstelle diene dazu, GefÃ¤hrdungen fÃ¼r den Staat und seine BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger zu dokumentieren.

Wahre Sekten kein Thema fÃ¼r Sektenstelle

Dass sich die StoÃŸrichtung der Sektenstelle hin zur Diskreditierung von Regierungskritik entwickelt hat, wollte sie nicht erkennen. Was auch durch Bauers Hinweis auf die in der vergangenen Legislaturperiode geschaffene Dokumentationsstelle â€žPolitischer Islamâ€œ klar wird. Diesen extremistischen PhÃ¤nomenen nimmt sich die Sektenstelle gleich gar nicht an.

FPÃ– bleibt bei Forderung nach AuflÃ¶sung

Trotz der klaren Ablehnung im Nationalrat bleibt die FPÃ– bei ihrer Linie, die Sektenstelle â€žvollstÃ¤ndig abzuschaffenâ€œ.

Weinzierl sprach von einer â€žlinken Ãœberwachungspraxis mit Steuergeldâ€œ, bei der statt realer Gefahren politisch unliebsame Meinungen behandelt wÃ¼rden. Die Einrichtung habe ihren ursprÃ¼nglichen Schutzauftrag â€žverratenâ€œ und richte sich gegen alles, â€žwas konservativ und heimatverbunden istâ€œ.