Die EU-Kommission hat die PrÃ¤sentation ihres MaÃŸnahmenpakets fÃ¼r ein vollstÃ¤ndiges und dauerhaftes Verbot russischer Ã–limporte auf unbestimmte Zeit verschoben â€“ ursprÃ¼nglich war dies fÃ¼r den 15. April geplant. Auch der Widerstand von Ungarn und der Slowakei hat dazu beigetragen.

Chaos am Ã–lmarkt und Widerstand in Europa

BrÃ¼ssel gibt keine offiziellen ErklÃ¤rungen ab, doch das aktuelle Ã–lmarkt-Chaos durch den Iran-Krieg und der anhaltende Widerstand von Ungarn unter MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n sowie der Slowakei werden als Hauptfaktoren genannt. Beide LÃ¤nder nutzen weiterhin Ausnahmen aus dem 2022-Embargo, importieren russisches Ã–l und stemmen sich vehement gegen das inzwischen bereits 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland.

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â€žGrÃ¶ÃŸte VersorgungsstÃ¶rung der Ã–lmarkthistorieâ€œ.

Seit dem Kriegsausbruch Anfang MÃ¤rz 2026 ist die StraÃŸe von Hormus â€“ die zentrale Route fÃ¼r 20 Millionen Barrel Ã–l tÃ¤glich (ein FÃ¼nftel des Weltmarkts) â€“ nahezu blockiert. Nur noch 89 Schiffe (darunter 16 Ã–ltanker) passierten sie vom 1. bis zum 15. MÃ¤rz, die Golfstaaten drosselten die Produktion um 10 Millionen Barrel pro Tag. Die Internationale Energieagentur (IEA) bezeichnet dies als â€žgrÃ¶ÃŸte VersorgungsstÃ¶rung der Ã–lmarkthistorieâ€œ.

Die IEA reagierte mit der grÃ¶ÃŸten Freigabe strategischer Reserven aller Zeiten: 400 Millionen Barrel aus 32 Mitgliedsstaaten sollen die MÃ¤rkte stabilisieren und Preisanstiege dÃ¤mpfen.

USA setzen wieder mehr auf russisches Ã–l

US-PrÃ¤sident Donald Trump verteidigte die Lockerung von Sanktionen gegen russisches Ã–l bis zum 11. April, um das Angebot zu sichern â€“ trotz Kritik aus Europa, das die AbhÃ¤ngigkeit von Russland in vier Jahren stark reduzierte (nun unter drei Prozent). Die EU verlÃ¤ngert parallel Sanktionen gegen Russland-VerbÃ¼ndete bis September und betont, Ã¼ber stabile Gas-SpeicherstÃ¤nde (circa 30 Prozent) zu verfÃ¼gen. Experten warnen vor anhaltender Inflation durch die steigenden Spritpreise.