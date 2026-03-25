Fall Fernandes lÃ¶st Debatte Ã¼ber die Klarnamenpflicht aus

Mit dem Fall Collien Fernandes als Sprungbrett fordern Politiker der Altparteien nun – wie von unzensuriert erwartet – eine Klarnamenpflicht im Internet. So hat jetzt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Forderung einer Klarnamenpflicht im Netz geÃ¤uÃŸert.

“Hass und Hetze” als Ausrede

Diese sei “angesichts zunehmender HasskriminalitÃ¤t im Internet grundsÃ¤tzlich nachvollziehbar”, behauptete ein Sprecher Dobrindts gegenÃ¼ber der Welt. Der Innenminister wolle die weitere Diskussion “konstruktiv begleiten”. Noch deutlichere UnterstÃ¼tzung kam vom stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, GÃ¼nter Krings (CDU). Internetprovider sollten seiner Meinung nach ermutigt werden, fÃ¼r ihre Dienste Klarnamen einzufordern. “Wenn Internetnutzer mit offenem Visier auftreten, ist das die wirksamste MÃ¶glichkeit, Hass und Hetze einzudÃ¤mmen und zugleich die Meinungsfreiheit ohne Abstriche zu erhalten.”

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Davor hatte Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) bereits fÃ¼r GesetzesÃ¤nderungen plÃ¤diert. Der Fall Fernandes zeige, “wie dringend wir beim Schutz vor Deepfakes und IdentitÃ¤tsklau endlich vorankommen mÃ¼ssen”. Eine Klarnamenpflicht sei notwendig. Auch Merz sprach sich fÃ¼r eine solche Regelung aus. Und Frauenministerin Karin Prien (CDU) will “Deepfakes” hÃ¤rter bestrafen.

Klarnamenpflicht erleichtert Menschenjagd

Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) hatte sich bereits im Februar fÃ¼r eine Klarnamenpflicht ausgesprochen. “Bei Demonstrationen auf der StraÃŸe gibt es auch aus guten GrÃ¼nden ein Vermummungsverbot”, argumentierte SÃ¶der. AuÃŸer wÃ¤hrend Corona, da war es dann plÃ¶tzlich eine Vermummungspflicht. Aber die Altparteien legen das alles ja auch immer so aus, wie es ihnen gerade passt. “Warum also nicht auch im Digitalen? Das wÃ¼rde vieles Ã¤ndern”, fragte SÃ¶der.

Und da muss man ihm recht geben. Es wÃ¼rde tatsÃ¤chlich vieles Ã¤ndern. ZunÃ¤chst einmal hÃ¤tten die Altparteien es leichter, Regierungskritiker zu jagen; aber nicht nur die Altparteien in der BRD. Auch fÃ¼r Leute wie PrÃ¤sident Erdogan in der TÃ¼rkei wÃ¤re es gewiss sehr praktisch, wenn in Deutschland lebende, erdogankritische TÃ¼rken nur noch unter Klarnamen posten dÃ¼rften. Bei der Einreise in die TÃ¼rkei kÃ¶nnten seine Beamten sie dann gleich festnehmen. Der Satiriker Max Stirner merkte zudem ironisch an: “Der groÃŸe Vorteil wÃ¤re ja, dass es fÃ¼r Psychopathen, Perverse, Geisteskranke und VerrÃ¼ckte durch eine Klarnamenpflicht viel einfacher ist, an Namen und Adresse ihrer potentiellen Opfer zu kommen.”

Opposition gegen Klarnamenpflicht

Und auch ihm fiel auf: “Die generalstabsmÃ¤ÃŸige Planung des Collien Fernandes Feldzuges sollte sich die Bundeswehr mal zum Vorbild nehmen.” Auch der oppositionelle Youtuber Feroz Khan bemerkte, dass der ganze Fall zum Himmel stinkt. Man mÃ¶ge sich sein Video ansehen; es sagt sehr viel aus Ã¼ber Ulmen und seine Ex-Frau. Es wird immer deutlicher, dass es hier um Machtpolitik und gegen die AnonymitÃ¤t im Netz geht.

Zum Schluss sei hier noch die AfD zitiert. Deren digitalpolitischer Sprecher Ruben Rupp kÃ¼ndigte laut fÃ¶rde.news an, “mit allen der Opposition zur VerfÃ¼gung stehenden Mitteln” Widerstand gegen die Klarnamenpflicht vorzugehen. AnonymitÃ¤t sei ein “zentraler Bestandteil eines freien und offenen digitalen Diskurses”, erklÃ¤rte er. Zudem wies Rupp auf X all die Linken in ihre Schranken, die nun pauschal gegen alle MÃ¤nner hetzen: “Nein, MÃ¤nner sind nicht das Problem. Den allgemeinen Hass gegen MÃ¤nner, den jetzt linksradikale Feministinnen meinen auf Basis des Einzelfalls Fernandes-Ulmen ausleben zu kÃ¶nnen ist erschreckend und dem muss klar widersprochen werden!”