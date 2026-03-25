Historische Schlappe fÃ¼r Sozialdemokraten, Rechtspartei feiert Verdreifachung

DÃ¤nemark steht nach der vorgezogenen Parlamentswahl vor einer schwierigen Regierungsbildung. Denn die Rechnung von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten ist nicht aufgegangen.

Misstrauensvotum gegen Regierungskoalition

Gestern, Dienstag, rechneten die DÃ¤nen mit der Regierung ab.

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Zwar wurden die Sozialdemokraten erneut stÃ¤rkste Kraft, doch das Ergebnis ist das schwÃ¤chste der Partei seit mehr als einem Jahrhundert â€“ und ein deutliches Misstrauensvotum gegen die bisherige Regierungskoalition.

Absturz aller Regierungsparteien

Mit rund 21,8 bis 21,9 Prozent der Stimmen fallen die Sozialdemokraten klar hinter ihr Ergebnis von 2022 zurÃ¼ck, als sie noch 27,5 Prozent erreichten.

Auch ihre bisherigen Partner â€“ die zentristischen Moderaten und die liberale Venstre â€“ mussten Verluste hinnehmen. Gemeinsam verfÃ¼gen die drei Parteien kÃ¼nftig nicht mehr Ã¼ber eine Mehrheit im 179 Sitze zÃ¤hlenden Folketing.

Anspruch auf RegierungsfÃ¼hrung

Trotz der historischen EinbuÃŸen beansprucht Frederiksen weiterhin die RegierungsfÃ¼hrung. Sie verwies auf die Vielzahl gleichzeitiger Krisen â€“ von Corona Ã¼ber den Krieg in der Ukraine bis zum Konflikt um GrÃ¶nland â€“ unter denen ihre Regierung habe handeln mÃ¼ssen. â€žUnter diesen Bedingungen ist das Ergebnis akzeptabelâ€œ, argumentierte sie.

Klar ist jedoch: Ihre bisherige Mittekoalition ist politisch abgewÃ¤hlt.

Linker Block vorne, aber ohne Mehrheit

Addiert man die Parteien links der Mitte, kommt der sogenannte rote Block auf 84 Mandate. Er liegt damit knapp vor dem bÃ¼rgerlichen Lager, das auf 77 Sitze kommt. FÃ¼r eine absolute Mehrheit wÃ¤ren 90 Mandate nÃ¶tig.

Innerhalb des linken Spektrums haben die GrÃ¼nen beziehungsweise die Sozialistische Volkspartei deutlich hinzugewonnen und sich zur zweitstÃ¤rksten Kraft links der Sozialdemokraten entwickelt. Parteichefin Pia Olsen Dyhr kÃ¼ndigte an, nur dann in eine Regierung einzutreten, wenn Sozialstaat und Klimapolitik klar Vorrang hÃ¤tten.

Rechtsnationale feiern RÃ¼ckkehr

Zum eigentlichen Wahlsieger machten die DÃ¤nen jedoch die einwanderungskritische DÃ¤nische Volkspartei. Sie konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Wahl 2022 mehr als verdreifachen und liegt nun bei gut neun Prozent.

Damals war ihr der Kurswechsel in der Einwanderungspolitik gelungen, indem alle Parteien strenge Regeln bei Asyl und Abschiebungen fordern.

Forderung nach Remigration gesellschaftlich anerkannt

Damit machte sich die Partei selbst Ã¼berflÃ¼ssig, zumal ihr eine inhaltliche Erweiterung nicht gelang und FÃ¼hrungsstreitigkeiten aufkamen. Weitere rechte Alternativen setzen ihr zusÃ¤tzlich zu.

Der neuerliche Aufschwung der Volkspartei ist daher weniger in der Einwanderungspolitik begrÃ¼ndet, sondern im wachsenden Misstrauen gegenÃ¼ber dem Ã¼bergriffigen Staat und seinem politischen System. Parteichef Morten Messerschmidt wertet das Ergebnis als Signal, dass viele BÃ¼rger â€žeine andere Richtung fÃ¼r DÃ¤nemarkâ€œ wollen.

Unzufriedenheit von links und rechts

Frederiksen wurde aus beiden politischen Lagern abgestraft. Linke WÃ¤hler stÃ¶ren sich an ihrem wirtschafts- und sozialpolitisch freiheitlichen Kurs, an SparmaÃŸnahmen und dem GefÃ¼hl, die Regierung habe den Kontakt zu Alltagsproblemen wie hohen Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und Rentenfragen verloren.

Auf der anderen Seite trauen viele rechte WÃ¤hler den Sozialdemokraten in Wirtschaftsfragen nicht.

Abschaffung von Feiertag fÃ¼r MilitÃ¤rausgaben

Besonders viel Kritik zog die Abschaffung eines nationalen Feiertags auf sich, mit der zusÃ¤tzliche MilitÃ¤rausgaben finanziert werden sollten. Der Schritt brachte der Regierung einen dauerhaften Imageverlust ein, von dem sie sich in Umfragen bis zum Wahltermin nicht mehr erholte.

GrÃ¶nland-Konflikt: innenpolitisch ohne Bonus

Der Streit mit den USA um GrÃ¶nland brachte Frederiksen keinen Bonus.

Obwohl als Verteidigerin der dÃ¤nischen SouverÃ¤nitÃ¤t aufgetreten, konnte sie in den Umfragen zulegen. Deshalb verlegte sie die Wahl um ein halbes Jahr nach vorne, was wiederum die DÃ¤nen abstraften. Ein â€žGrÃ¶nland-Bonusâ€œ an der Urne blieb aus.

GrÃ¶nland: UnabhÃ¤ngigkeitspartei mit bestem Ergebnis jemals

In den dÃ¤nischen Autonomiegebieten selbst verschieben sich die KrÃ¤fte: Auf GrÃ¶nland wurde die linksgerichtete IA stÃ¤rkste Partei, wÃ¤hrend die UnabhÃ¤ngigkeitspartei Naleraq mit gut einem Viertel der Stimmen eine ihrer besten Platzierungen erzielte und einen der beiden grÃ¶nlÃ¤ndischen Sitze im Folketing holte.

Moderate als KÃ¶nigsmacher

Weil weder der rote noch der blaue Block eine eigene Mehrheit erreicht, rÃ¼cken die Moderaten von AuÃŸenminister und Ex-Premier Lars LÃ¸kke Rasmussen ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Mit rund 14 Sitzen beziehungsweise knapp acht Prozent werden sie zur entscheidenden Kraft bei der Suche nach einer neuen Regierung.

BrÃ¼ssel schaut nach Kopenhagen

Wie die KoalitionsgesprÃ¤che ausgehen, wird auch in BrÃ¼ssel und Washington aufmerksam verfolgt.

Denn Frederiksen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der lautesten Stimmen der EU in der Pro-Ukraine-Politik entwickelt. Zudem ist sie Garant fÃ¼r die PrÃ¤senz der Amerikaner in Europa, indem sie die Rolle der NATO stÃ¤rkt. FÃ¼r beide steht mit ihrem politischen Schicksal viel auf dem Spiel.