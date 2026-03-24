Mehr Impfungen im MÃ¼ll als im Arm: Fast 27 Millionen Dosen wurden entsorgt

Millionen Corona-Impfdosen wurden in Ã–sterreich eingekauft â€“ und landeten dann im MÃ¼ll: Ã–sterreich hat wÃ¤hrend der Pandemie rund 70 Millionen Impfstoffdosen im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro bestellt. Geliefert wurden letztlich 61,8 Millionen Dosen. Verabreicht wurden davon nur 21,9 Millionen.

26,6 Millionen Impfdosen im MÃ¼ll

26,6 Millionen Dosen wurden nach Ablauf ihres Haltbarkeitsdatums entsorgt, 9,7 Millionen ins Ausland gespendet. Stand 22. Dezember 2025 lagen noch 1,5 Millionen Dosen auf Lager, der Verbleib von weiteren 2,1 Millionen Dosen ist ungeklÃ¤rt.

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Schwarz-GrÃ¼n schuf Milliardengrab

Die Zahlen gehen auf eine parlamentarische Anfrage der FPÃ– sowie auf Daten aus dem Gesundheitsministerium unter der zustÃ¤ndigen SPÃ–-Ministerin Korinna Schumann zurÃ¼ck. Der FPÃ–-Abgeordnete Harald Schuh sprach von einem â€žMilliardengrab” und warf der damaligen schwarz-grÃ¼nen Regierung mangelnden wirtschaftlichen Hausverstand vor.

Geimpft wird kaum noch, Gekauft wird weiter

Das Interesse an Covid-Impfungen ist inzwischen stark gesunken: Im Jahr 2026 wurden bisher nur rund 5.500 Impfungen verabreicht. Dennoch sind weitere ImpfstoffkÃ¤ufe fÃ¼r 2026 geplant â€“ das Ministerium betont jedoch, dass es keine Abnahmeverpflichtungen mehr gebe.