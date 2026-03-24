â€žWenn das so weitergehtâ€¦â€œ: Die â€žKroneâ€œ macht sich Sorgen um die roten AbstÃ¼rze

Der geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Chefredakteur der Kronen Zeitung, Klaus Herrmann, macht sich heute, Dienstag, groÃŸe Sorgen um die roten AbstÃ¼rze bei den Wahlen. Wenn das nÃ¤mlich so weitergehe, dann wÃ¼rden Deutsche wie Ã–sterreicher noch etwas erleben, behauptet er. Die Worte klingen bedrohlich.Â

Rote Wahlschlappen rundherum

In seinem Kommentar trauert er fast schon den Zeiten von Bruno Kreisky und Willy Brandt nach, als SPÃ– und SPD noch zu den stÃ¤rksten KrÃ¤ften in Ã–sterreich und Deutschland zÃ¤hlten. Doch jetzt? Rote AbstÃ¼rze rundherum: Vor zwei Wochen halbierte die SPD im deutschen Bundesland Baden-WÃ¼rttemberg ihre ohnehin schon unrÃ¼hmlichen zehn Prozent nochmals, am Sonntag ging ihnen das Bundesland Rheinland-Pfalz mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkte verloren, genauso wie MÃ¼nchen, wo jetzt ein grÃ¼ner BÃ¼rgermeister regiert.Â

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“…dann werden Deutsche und Ã–sterreicher noch etwas erleben”

Und die SPÃ– in Ã–sterreich? Sie ist mittlerweile auf der politischen Ebene im Niemandsland verschwunden, kÃ¤mpft mit den Kleinparteien wie GrÃ¼ne und Neos um das Ãœberleben. â€žJa, und geht es so weiter, dann werden Deutsche wie Ã–sterreicher noch etwas erlebenâ€œ, schrieb Herrmann in seinem Schluss-Satz, der beinahe bedrohlich klingt. Will er den Lesern Angst machen, weil AfD und FPÃ– HÃ¶henflÃ¼ge feiern und bald Regierungsverantwortung Ã¼bernehmen kÃ¶nnten? Was die Deutschen und Ã–sterreicher in diesem Fall erleben wÃ¼rden, sagte der â€žKroneâ€œ-Chef nicht.

Dauerkarte als “Kasperl der Woche”

Jetzt zu jammern, dass es den Roten so schlecht geht, kommt einem komisch vor, wenn man die Berichterstattung selbst im Kleinformat beobachtet. Da kÃ¶nnen die Redakteure gar nicht anders, als SPÃ–-Chef Andreas Babler zum Dauergast ihrer Rubrik â€žKasperl der Wocheâ€œ zu machen. Zu oft fÃ¤llt er mit LÃ¤cherlichkeiten auf, weshalb ihm diese “Ehre” selten von einem anderen Regierungsmitglied streitig gemacht wird.Â

Und dass sich SPÃ– wie SPD derart in die AbwÃ¤rts-Spirale begeben haben, dafÃ¼r tragen sie selbst die Schuld. Ihre Brandmauer gegenÃ¼ber der FPÃ– und AfD zerreibt nicht nur die Mitte, sondern zementiert die bei WÃ¤hlern ebenso schwÃ¤chelnde Ã–VP und CDU fÃ¶rmlich als allzeitliche Regierungsparteien ein.