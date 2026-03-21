Neue Arbeit fÃ¼r Haijawi-Pirchner: Ex-DSN-Chef bekommt hochbezahlten Posten

Omar Haijawi-Pirchner, ehemaliger Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), hat eine neue Arbeitsstelle: Er trat im JÃ¤nner einen Projektarbeitsplatz im Innenministerium als â€žFachexperte fÃ¼r die Evaluierung des Verfassungsschutzesâ€œ an â€“ mit einem monatlichen Gehalt von mindestens 8.500 Euro brutto. Das sorgt fÃ¼r einige offene Fragen.

Teuerste Regierung versorgt ParteigÃ¤nger

Auf UnverstÃ¤ndnis trifft diese Personalentscheidung beim stellvertretenden freiheitlichen Sicherheitssprecher Reinhold Maier: Ã–sterreich habe mittlerweile die teuerste Regierung aller Zeiten, und gleichzeitig wÃ¼rden im eigenen Umfeld munter ParteigÃ¼nstlinge versorgt. GegenÃ¼ber den Steuerzahlern sei dies schlicht nicht mehr vermittelbar.

Haijawi-Pirchner soll ausgerechnet Verfassungsschutz evaluieren

Haijawi-Pirchner soll dabei den Verfassungsschutz evaluieren â€“ â€žalso genau jenen Bereich, fÃ¼r dessen aktuellen Zustand und die schlechte Stimmung unter den Mitarbeitern er selbst maÃŸgeblich verantwortlich istâ€œ, so Maier. Dass jemand seine eigenen MissstÃ¤nde bewerten solle, sei nicht nur fragwÃ¼rdig, sondern schlicht absurd.

Interessenskonflikt vermutet

Dabei gibt es fÃ¼r diese Aufgaben eigentlich bereits einen eigenen DSN-StaatssekretÃ¤r und dessen Kabinett; trotzdem wurde der neue, teure Posten geschaffen. Doch damit nicht genug: Dazu kommt, dass Haijawi-Pirchner eine eigene Sicherheitsfirma aufbauen soll. Es sei â€žmehr als skurril, dass hier jemand finanziell abgesichert wird, wÃ¤hrend er gleichzeitig seine private Firma auf die Beine stelltâ€œ, kritisierte Maier. Da stelle sich unweigerlich die Frage nach einem mÃ¶glichen Interessenkonflikt:

Wer als Fachexperte im Bereich Staatsschutz tÃ¤tig ist und gleichzeitig dieses Wissen in der Privatwirtschaft gewinnbringend nutzt, bewegt sich zumindest in einem hochsensiblen Spannungsfeld. Hier braucht es volle Transparenz und klare Regeln.

Polizei leidet, ParteigÃ¼nstlinge profitieren

Der freiheitliche Sicherheitssprecher ortet zudem eine Schieflage im Innenressort: WÃ¤hrend parteinahe Personen bevorzugt wÃ¼rden, mÃ¼sse die Polizei unter SparmaÃŸnahmen wie gestrichenen Ãœberstunden, reduzierten Streifen, vorÃ¼bergehenden SchlieÃŸungen und dem Wegfall von Belohnungen leiden. Besonders das geplante neue Dienstzeitmodell verschlechtere die Arbeitsbedingungen weiter, wÃ¤hrend gleichzeitig im Ministerium teure Posten geschaffen wÃ¼rden.

Er fordert daher Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner auf, diesen Kurs zu beenden, da Sicherheit nicht unter Einsparungen leiden dÃ¼rfe und Polizisten mehr Respekt und UnterstÃ¼tzung verdienten.



