Javier Milei und WHO-Fahne

Argentiniens PrÃ¤sident Javier Milei verabschiedet sich aus der Weltgesundheitsorganisation (Fahne).

Foto: Vox EspaÃ±a / Wikimedia CC0 1.0 / United States Mission Geneva / Wikimedia CC BY 2.0

Weltgesundheitsorganisation

19. MÃ¤rz 2026 / 15:32 Uhr

â€žTiefgreifende Differenzenâ€œ: Argentinien aus WHO ausgetreten

Mehr Freiheit, mehr FlexibilitÃ¤t und mehr nationale Kontrolle! Das verspricht sich der argentinische PrÃ¤sident Javier Milei, nachdem sein Land der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den RÃ¼cken gekehrt hat. 

Der Austritt aus der WHO trat jetzt, genau ein Jahr nach der formellen Mitteilung an die Vereinten Nationen, in Kraft. Der Schritt wurde gestern, Mittwoch, von AuÃŸenminister Pablo Quirno bestÃ¤tigt. 

Ohne Einfluss aus Genf


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In Zukunft will Argentinien selbst entscheiden, welche GesundheitsmaÃŸnahmen es setzt – ohne Einfluss aus Genf. Milei und sein Umfeld hatten besonders die Corona-Politik der WHO immer wieder massiv kritisiert. Hier habe es â€žtiefgreifende Differenzenâ€œ gegeben. 

USA hatte Austritt bereits vollzogen

Die USA hatte ihren Austritt aus der WHO mit 22. JÃ¤nner bereits vollzogen und damit eine finanzielle LÃ¼cke bei den PflichtbeitrÃ¤gen und bei den freiwilligen Zahlungen fÃ¼r diese internationale Organisation hinterlassen.Â Nach der Wahl zum PrÃ¤sidenten war es eine der ersten Amtshandlungen von Donald Trump, den Vertrag mit der Weltgesundheitsorganisation aufzukÃ¼ndigen.

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