Kleine Basis, groÃŸe VorwÃ¼rfe: Amnesty beklagt â€žrassistischesâ€œ Ã–sterreich

Amnesty International Ã–sterreich hat mit einem neuen Bericht und fragwÃ¼rdigen Aussagen von GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Shoura Hashemi eine scharfe Kontroverse ausgelÃ¶st. Die Nichtregierungsorganisation (NGO/NRO) spricht von einem angeblich â€žvorherrschenden antimuslimischen Rassismusâ€œ und relativiert die Vorstellung eines â€žimportierten Antisemitismusâ€œ. Laut Amnesty verschleiere das â€žÃ–sterreichs eigenen, tief verwurzelten Antisemitismusâ€œ.

Importierter Antisemitismus soll Vorurteile gegen Moslems verstÃ¤rken

Amnesty zeichnet in seinem aktuellen Bericht ein dystopisches Bild und spricht nicht mehr von EinzelfÃ¤llen, sondern von einem â€žvorherrschenden antimuslimischen Rassismusâ€œ in Ã–sterreich. Die Warnung vor â€žimportiertem Antisemitismusâ€œ diene laut der NGO dabei bloÃŸ als politisches Narrativ, das heimische Probleme Ã¼berdecke und gleichzeitig Ressentiments gegen Moslems und Araber verstÃ¤rke. Politik und Ã¶ffentliche Debatte wÃ¼rden so pauschalisierende Bilder bedienen, wÃ¤hrend Antisemitismus bequem als Problem â€žder anderenâ€œ ausgelagert werde. Gleichzeitig ist Amnesty International empÃ¶rt, dass ein â€žnationaler Aktionsplan gegen Rassismusâ€œ bis heute fehlt.

Grundlage des Berichts umstritten

Brisant ist auch die Grundlage des Berichts. Amnesty selbst erklÃ¤rt, die Analyse stÃ¼tze sich auf qualitative Forschung und 19 Interviews mit Aktivisten, Journalisten, NGO-Vertretern und Wissenschaftlern. FÃ¼r einen derart harten Generalvorwurf gegen Ã–sterreich ist das eine bemerkenswert schmale Basis.

Amnesty kehrt Debatte ins Gegenteil um

Gerade deshalb wirkt der Bericht wie der Versuch, aus der aufgeheizten Israel-PalÃ¤stina-Frage eine umfassende Anklage gegen Ã–sterreich zu formen. Der eigentliche gesellschaftliche Konflikt liegt fÃ¼r viele Ã–sterreicher nicht im angeblichen â€žRassismusâ€œ des Staates, sondern in der Frage, wie weit Islamisierung, importierte Nahostkonflikte und radikale Parolen den Ã¶ffentlichen Raum bereits prÃ¤gen. Amnesty dreht diese Debatte um und macht aus dem Problem den angeblichen TÃ¤ter: nicht den eskalierenden Konflikt, sondern Ã–sterreich selbst. Genau darin liegt der politische Sprengsatz dieses Berichts.

Umstrittener Begriff, klare Agenda

Der Kern des Streits ist nicht nur politisch, sondern begrifflich. Amnesty verwendet den Ausdruck â€žantimuslimischer Rassismusâ€œ, obwohl es bei Moslems offenkundig nicht um eine ethnische Kategorie, sondern um eine ReligionszugehÃ¶rigkeit geht. Kritiker sehen darin eine typische linke Verschiebung: Aus einer Debatte Ã¼ber Religion, Integration, Islamismus und ethnische Konflikte wird mit moralischem Druck eine Rassismus-Debatte gemacht. Zudem bleibt auch die Frage offen, weshalb Ã–sterreich trotz seines vermeintlichen â€žRassismusâ€œ ein derart starker Magnet fÃ¼r kulturfremde Zuwanderung ist.