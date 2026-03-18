Die SPÃ– hat sich zum Tod des Philosophen JÃ¼rgen Habermas mit einer auffallend eindeutigen WÃ¼rdigung zu Wort gemeldet. In einer Aussendung wird der linke Philosoph als â€žJahrhundertdenker fÃ¼r Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeitâ€œ gefeiert. Was wie ein routinierter Nachruf klingt, ist in Wahrheit ein politisches Bekenntnis zu einer fragwÃ¼rdigen Ideologie und ein aufschlussreicher Blick auf die geistigen Bezugspunkte der Partei.

Ideologe der â€žkritischen Theorieâ€œ

Habermas war jedoch nie ein neutraler Philosoph. Er war ein politischer Intellektueller, ein Theoretiker der linksradikalen Gesellschaftskritik und ein zentraler Stichwortgeber fÃ¼r jene Entwicklungen, die seit den 1960er Jahren das kulturelle und politische GefÃ¼ge Europas grundlegend verÃ¤ndert haben. Habermas galt als Protagonist der Frankfurter Schule, jener Denktradition, die nicht nur analysieren, sondern die Gesellschaft aktiv in ihrem Sinne transformieren will. Seine Arbeiten kreisen um die Delegitimierung bestehender Ordnungen wie Volk, Kultur und Familie..

Angriff auf Nation und IdentitÃ¤t

Besonders deutlich wird das in Habermasâ€™ Haltung zur Nation. Sein Konzept des â€žVerfassungspatriotismusâ€œ zielte darauf ab, nationale IdentitÃ¤t durch abstrakte Prinzipien zu ersetzen. Nicht Herkunft, Geschichte oder kulturelle KontinuitÃ¤t sollen verbindend wirken, sondern ein vermeintlicher Konsens Ã¼ber gemeinsame Werte. Habermas schrieb selbst, dass eine demokratische Ordnung nicht mehr auf nationaler ZugehÃ¶rigkeit beruhen dÃ¼rfe, sondern auf gemeinsamen Verfahren und Normen.

Der Nationalstaat wird von Habermas als Auslaufmodell erklÃ¤rt. Die Ersetzung durch supranationale, globalistische Gebilde und universale MoralansprÃ¼che begrÃ¼ÃŸt der linke Theoretiker. FÃ¼r konservative Kritiker bedeutet dieses Denken und die daraus resultierende Entwicklung die systematische Entleerung von politischer Gemeinschaft und die VerschÃ¤rfung der Gefahr eines totalitÃ¤ren Weltstaates.

Geistiger Wegbereiter der 68er-Revolte

Habermas war eine zentrale Figur der 68er-Debatten. Auch wenn er sich von radikalen AuswÃ¼chsen distanzierte, lieferte er den theoretischen Unterbau fÃ¼r eine Bewegung, die Gemeinschaft, Tradition und gewachsene Ordnung systematisch infrage stellte. Die kulturellen Folgen sind bis heute unter dem Label â€žWokenessâ€œ sichtbar: in Bildungsinstitutionen, Medien und politischen Diskursen. Die Verschiebung von materiellen zu moralischen Konflikten, die Aufwertung von Sprache und Diskurs, die zunehmende Normierung politischer Positionen â€“ all das trÃ¤gt die Handschrift dieser Denkschule.

Was das Ã¼ber die SPÃ– aussagt

Die demonstrative Verehrung der SPÃ– fÃ¼r Habermas geht weit Ã¼ber Ã¼bliche PietÃ¤t hinaus; sie kommt einem ideologischen Offenbarungseid zum Marxismus gleich. Indem die Partei einen Denker zum Vorbild erhebt, der den Nationalstaat als Auslaufmodell und Traditionen als Hemmnis betrachtete, setzt sie sich in einen bewussten Gegensatz zu den LebensrealitÃ¤ten der BÃ¼rger. Es unterstreicht die Transformation der Sozialdemokratie hin zu einer akademisch geprÃ¤gten Elite, die das Volk zunehmend als Objekt ideologischer Erziehung begreift.