Heinzlmaiers pointierte Polit-Kommentare nun auch auf „AUSTRIA FIRST“

Österreichs Patriotenradio AUSTRIA FIRST konnte den bekannten Jugendforscher und pointierten Polit-Kommentator Bernhard Heinzlmaier für eine wöchentliche Analyse des politischen Geschehens in Österreich und darüber hinaus gewinnen. Er ist jeden Freitag von 19:00 bis 20:00 Uhr zu hören.

Analysen mit Unterhaltungswert

Der Universitätsprofessor, der an vielen Hochschulen aufgrund seiner selbst verkündeten Nähe zur FPÖ in Ungnade gefallen ist und der sich wegen des Tragens eines Leibchens einer Rockband, die als Markenzeichen die Runen-Schrift verwendet, gegen sechs Anzeigen (!) der Staatsanwaltschaft zur Wehr setzen musste, ist derzeit auch in einer Vortragsreihe im Land unterwegs.

Die Säle sind immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Grund dafür: Heinzlmaier versteht es, ernste Themen wie Migration oder Teuerung mit humoristischen Ausdrücken aufzulockern. Seine Vorträge bekommen dadurch auch Unterhaltungswert. So sagte Heinzlmaier zum Beispiel, dass er die SPÖ verlassen habe, als diese plemplem geworden sei. Oder: „Die Jungen gehen als normale Menschen an die Unis und kommen als woke Trotteln wieder heraus“.