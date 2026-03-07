Zwei aktuelle VorfÃ¤lle lassen die Alarmglocken klingen: An einer Schule sollen Kinder ihre Jause heimlich essen, wÃ¤hrend beim FuÃŸballspiel von Schalke 04 in Gelsenkirchen eine Pause wegen des Ramadan eingelegt wurde. Werden islamische BrÃ¤uche immer mehr zum Alltag?

SchÃ¼ler sollen Jause heimlich essen

An einer Schule im deutschen Kleve (Nordrhein-Westfalen) sorgte eine interne Anweisung fÃ¼r Diskussionen. Berichten zufolge sollen SchÃ¼ler ihre Jause wÃ¤hrend des Ramadan mÃ¶glichst unauffÃ¤llig essen. Hintergrund ist, dass muslimische MitschÃ¼ler wÃ¤hrend des Fastenmonats tagsÃ¼ber auf Essen und Trinken verzichten. Nach Berichten von Eltern und Medien wurde den Kindern nahegelegt, ihr Essen nicht offen zu konsumieren, um fastende SchÃ¼ler nicht zu â€žprovozierenâ€œ. Islamisierungskritiker sehen darin ein fragwÃ¼rdiges Signal. SchlieÃŸlich handelt es sich beim Ramadan um eine religiÃ¶se Praxis, die freiwillig ausgeÃ¼bt wird und eigentlich nicht den Alltag anderer bestimmen sollte.

Ramadan-Pause beim Schalke-Spiel

Auch im deutschen ProfifuÃŸball spielte der Ramadan zuletzt eine Rolle. Beim Zweitligaspiel des FC Schalke 04 wurde die Partie kurz unterbrochen, damit muslimische Spieler nach Sonnenuntergang ihr Fasten brechen konnten.Solche Unterbrechungen sind im internationalen FuÃŸball inzwischen keine Seltenheit mehr. Vereine und VerbÃ¤nde begrÃ¼nden sie hÃ¤ufig mit RÃ¼cksicht auf religiÃ¶se BedÃ¼rfnisse der Spieler. FÃ¼r viele Beobachter wirft das jedoch Fragen auf. FuÃŸballspiele folgen normalerweise einem klaren Ablauf mit festen Halbzeiten und Pausen. Wenn zusÃ¤tzliche Unterbrechungen eingefÃ¼hrt werden, weil einzelne Spieler religiÃ¶se Vorschriften einhalten mÃ¶chten, wird dies von manchen als ungewÃ¶hnlicher Eingriff in den regulÃ¤ren Spielbetrieb gesehen.

Zunehmende Sichtbarkeit religiÃ¶ser Regeln

Beide Ereignisse stehen exemplarisch fÃ¼r eine Entwicklung, die in Deutschland seit Jahren diskutiert wird: die wachsende Islamisierung im Ã¶ffentlichen Raum. WÃ¤hrend linksliberale BefÃ¼rworter darin ein Zeichen gelebter Vielfalt sehen, warnen vor allem liberalkonservative bis rechte KrÃ¤fte immer wieder vor einer schleichenden Unterwanderung staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen durch den politischen Islam. Besonders sensibel wird die Debatte dort, wo Schulen oder Ã¶ffentliche Einrichtungen betroffen sind. Gerade im schulischen Umfeld wird hÃ¤ufig betont, dass NeutralitÃ¤t und gleiche Regeln fÃ¼r alle gelten sollten. Wenn Kinder ihr Essen verstecken mÃ¼ssen, weil andere fasten, wird diese Frage besonders sichtbar.