Van der Bellen, Meinl-Reisinger und Stocker

BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen (l.), Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und Ã–VP-Kanzler Christian Stocker gaben ziemlich wortgleiche Stellungnahmen zum Iran-Krieg ab. Ganz anders reagierte Schauspieler Albert Fortell.

Foto: Peter Lechner/HBF und Marcel Kulhanek

Iran

1. MÃ¤rz 2026 / 11:04 Uhr

VdB, Stocker und Co. weder Fisch noch Fleisch: Schauspieler Fortell in Rage

WÃ¤hrend sich Ã¶sterreichische Politiker – im Gegensatz zum Russland-Ukraine-Krieg – beim US-Angriff auf den Iran ungewohnt neutral geben, ihre Aussagen weder Fisch noch Fleisch sind, gerÃ¤t der Schauspieler Albert Fortell in regelrechter Rage Ã¼ber die â€žfeministische AuÃŸenpolitikâ€œ.

“Hitler musste auch vÃ¶lkerrechtswidrig entsorgt werden”

Was den Schauspieler, der sehr oft auch bei politischen GesprÃ¤chsrunden im Fernsehen zu Gast ist, verÃ¤rgerte, waren vor allem die Aussagen der â€žÃ¶sterreichischen und deutschen FachkrÃ¤fteâ€œ im AuÃŸenministerium und der UNO. Er meinte damit Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und die Vorsitzende der UNO-Vollversammlung und ehemalige deutsche AuÃŸenministerin Annalena Baerbock. Fortell stÃ¶rte vor allem der Begriff â€žVÃ¶lkerrechtswidrigâ€œ im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. WÃ¶rtlich sagte er auf Facebook: â€žHitler musste vÃ¶lkerrechtswidrig entsorgt werdenâ€œ.


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Verbrecherregime mit zehntausenden Toten

WÃ¤hrend also vom BundesprÃ¤sidenten Alexander Van der Bellen Ã¼ber Ã–VP-Kanzler Christian Stocker und SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler bis hin zu Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger praktisch wortgleiche Stellungnahmen zu lesen waren (das iranische Regime habe die eigene BevÃ¶lkerung brutal unterdrÃ¼ckt, aber man verurteile militÃ¤rische Gewalt), machte Fortell aus seinem Herzen keine MÃ¶rdergrube. WÃ¶rtlich sagte er:

Dieses Verbrecherregime, das zehntausende Tote, Gefolterte und, wenn sie GlÃ¼ck hatten “nur” Vertriebene, diabolisch zu verantworten hat, kann und darf nicht mit dem vÃ¶llig ausgehÃ¶hlten VÃ¶lkerrechtsbegriff verwÃ¤ssert werden.

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EinfÃ¤ltigste “VÃ¶lkerrechtsstudentin”

Es reiche, wenn die so ziemlich dÃ¼mmste und einfÃ¤ltigste (â€¦) â€žVÃ¶lkerrechtsstudentinâ€œ sich dazu phrasendreschend Ã¤uÃŸere – noch dazu aus einer heineingeschubsten UNO-Position, wo sie ohnehin politisch â€žblutleer und nur GlÃ¶ckchen klingelndâ€œ herumsitze, beschrieb Fortell das Wirken von Baerbock. 

Westen hat sich Ã¼bers Ohr hauen lassen

Der einfÃ¤ltige Westen habe sich von den RosstÃ¤uschern immer wieder Ã¼bers Ohr hauen lassen – inklusiv der braven und devoten grÃ¼nen KopftuchtrÃ¤gerinnen, deren feministisches Selbstvertrauen wahrscheinlich schon beim Abflug aus Ã–sterreich oder Deutschland den Bach runter gehe. 

Trump “quatscht” nicht

Jetzt aber sei US-PrÃ¤sident Donald Trump gekommen, der nicht nur â€žquatschtâ€œ, sondern, im Interesse vieler, der mÃ¶glichen zukÃ¼nftigen Atommacht Iran die RosstÃ¤uscherei nicht mehr zulasse. Und Fortell kann sich folgenden Seitenhieb nicht verkneifen:

Ob da unsere Fachkraft im AuÃŸenamt, Frau Meinl-Reisinger (@BMeinl), oder die schon erwÃ¤hnte andere, aus dem politischen Nichts  hochgespÃ¼lte Fachkraft, Frau Baerbock  (Annalena Baerbock) Ã¼ber VÃ¶lkerrecht bramarbasiert, ist zum GlÃ¼ck vÃ¶llig irrelevant.


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