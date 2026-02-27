BeÃ¤ngstigend: Moslem-Prediger ruft zur Ãœbernahme von New York City auf

â€žLasst sie wissen, dass wir New York City Ã¼bernehmen!â€œ â€“ das hatte ein Prediger seinen moslemischen AnhÃ¤ngern kÃ¼rzlich mitten in der US-amerikanischen Metropole zugerufen.

“Allahu Akbar”-ChÃ¶re auf dem Times Square

Am 20. Februar hatten sich die Moslems auf dem berÃ¼hmten Times Square zusammengefunden, um ihre Ramadan-Gebete zu verrichten. â€žGebt mir doppelt so viel â€“ oder macht jetzt unten rechts richtig LÃ¤rm!â€œ schrie der Prediger zu seinen AnhÃ¤ngern, als Antwort bekam er das altbekannte â€žAllahu Akbar!â€œ (arabisch fÃ¼r â€žGott ist groÃŸâ€œ) zu hÃ¶ren. Die zahlreichen Teilnehmer machten aus ihrer Zustimmung zu den Worten des Predigers keinen Hehl â€“ und die hatten es in sich. Er fragte die Anwesenden:

Wer hat diese Videos gesehen, wo sie sagen: â€žOh mein Gott, die Moslems Ã¼bernehmen New York?” Habt ihr die gesehen?

Heftige Reaktionen in sozialen Netzwerken

Dann wurde er noch deutlicher und rief die GlÃ¤ubigen auf: â€žLasst sie wissen, dass wir New York City Ã¼bernehmen! Takbir!â€œ Das Video auf X verbreitete sich rasch im Netz und bekam eindeutige Reaktionen. Die Kommentare reichten von eingeschÃ¼chtert bis wÃ¼tend: Es sei Zeit, sich das Land zurÃ¼ckzuholen, meinen manche, andere fordern eine Ã„nderung der US-Verfassung.

GroÃŸe Freude Ã¼ber moslemischen BÃ¼rgermeister

Jener Vorbeter hatte sich auch in einem Interview zu Zohran Mamdani, dem ersten moslemischen BÃ¼rgermeister New Yorks, geÃ¤uÃŸert. Er zeigte sich sichtlich erfreut und freute sich, â€ždass wir anfangen, in der Gesellschaft als Gleichberechtigte wahrgenommen zu werdenâ€œ. Dass die Millionenmetropole den ersten Moslem als BÃ¼rgermeister hat, sei groÃŸartig â€“ und vielleicht sehe man bald schon einen zweiten.

Keine New Yorker ZustÃ¤nde in Ã–sterreich

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EmpÃ¶rt zeigte sich inzwischen auch eine prominente Freiheitliche, Marlene Svazek: Sozialisten, Kommunisten und GrÃ¼ne wÃ¼rden darin wohl ein Fortschrittssignal erkennen, feiern sie in der Stadt Salzburg ja bereits eine Islamwoche, meinte die Salzburger Landeshauptfrau-Stellvertreterin auf Facebook. Der SPÃ–-Gemeinderat Tarik Mete mÃ¶ge es sogar begrÃ¼ÃŸen, wenn der New Yorker BÃ¼rgermeister seinen Amtseid auf den Koran ablege, mutmaÃŸte sie, und fragte sich: â€žUnd vielleicht stellt er sich ja auch vergleichbare symbolpolitische Akzente im Namen des Islam fÃ¼r Salzburg vor?â€œ Svazek machte deutlich, dass sie solche ZustÃ¤nde nicht im eigenen Land haben will: