Postenschacher im Gewessler-Ministerium? Justiz prÃ¼ft Anzeige

Eine Postenbesetzung aus der Amtszeit der frÃ¼heren Klimaministerin Leonore Gewessler sorgt fÃ¼r Ã„rger bei den GrÃ¼nen. Es geht um die Ernennung einer ehemaligen Kabinettsmitarbeiterin zur Leiterin einer Abteilung im Umweltministerium: Eine langjÃ¤hrige FÃ¼hrungskraft war bei der Auswahl nicht zum Zug gekommen. Jetzt gibt es juristische Konsequenzen.

Gleichbehandlungskommission erkannte Ungleichbehandlung

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK) hatte in ihrem Gutachten festgestellt, dass bei der Vergabe â€žsachfremde Motive in hohem MaÃŸ ausschlaggebendâ€œ gewesen seien. Gewessler will davon nichts wissen: Sie argumentierte, dass zwei gleichwertige Bewerber zur Auswahl gestanden hÃ¤tten und die Entscheidung sachlich erfolgt sei.

Staatsanwaltschaft prÃ¼ft Anfangsverdacht

Freiheitliche, Volkspartei und Neos fordern AufklÃ¤rung und sehen darin ein Beispiel fÃ¼r parteipolitische Einflussnahme bei Postenbesetzungen im Ã¶ffentlichen Dienst. Juristisch wird die Causa derzeit geprÃ¼ft. Mittlerweile liegt bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige vor, die aktuell geprÃ¼ft wird, wie der Exxpress erfahren haben will. Es soll festgestellt werden, ob ein strafrechtlicher Anfangsverdacht besteht. Sollte sich dieser ergeben, kÃ¶nnte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zustÃ¤ndig werden. Ob es tatsÃ¤chlich zu Ermittlungen kommt, ist derzeit offen.

Nicht der erste Postenschacher-Prozess bei der Einheitspartei

Brisant ist das allemal, denn nicht zuletzt im Fall von Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger und seinem â€žPostenschacher-Prozessâ€œ flogen zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern die Fetzen. Wie berichtet, mÃ¼ssen sich WÃ¶ginger und zwei andere Angeklagte derzeit wegen der mutmaÃŸlichen Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstandspostens des Finanzamts Braunau vor Gericht verantworten. Sollte sich bewahrheiten, dass WÃ¶ginger zugunsten eines Ã–VP-BÃ¼rgermeisters unzulÃ¤ssig in die Personalentscheidung eingegriffen hat, drohen ihm wegen Amtsmissbrauchs zwischen sechs Monaten und fÃ¼nf Jahren Haft.