Kuriose AntrÃ¤ge am Parteitag: SPÃ– will LeistungstrÃ¤ger noch stÃ¤rker besteuern

Die SPÃ– fordert in einem Leitantrag beim kommenden Parteitag am 7. MÃ¤rz ein umfassendes Paket aus neuen Steuern und Abgaben. Statt bei Ausgaben, etwa bei den Milliarden an NGO-Subventionen, zu sparen, sollen die BÃ¼rger also weiter finanziell belastet werden.

SPÃ– setzt auf mehr Steuern statt nachhaltige Reformen

Zu den Forderungen zÃ¤hlen eine VermÃ¶genssteuer, eine Erbschaftssteuer, eine stÃ¤rkere Besteuerung groÃŸer Unternehmen Ã¼ber die KÃ¶rperschaftssteuer und die dauerhafte Festschreibung einer Bankenabgabe. Diese VorschlÃ¤ge sollen â€žfÃ¼r Gerechtigkeitâ€œ sorgen und zusÃ¤tzliche Einnahmen generieren, heiÃŸt es in dem Papier. Das erscheint in der aktuellen Zeit paradox: Ã–sterreich weist bereits eine hohe Abgabenquote von 52,5 Prozent (2025) auf, was der vierthÃ¶chste Wert innerhalb der EU ist. Kritik daran kommt vor allem aus dem wirtschaftsliberalen Lager. Ã–sterreich habe mehr ein Ausgabeproblem als Einnahmeproblem, heiÃŸt es von Kritikern.

Steuerpolitik als KoalitionszÃ¼ndstoff?

WÃ¤hrend die SPÃ– auf weitere Belastungen drÃ¤ngt, betonen Ã–VP und Neos, dass im Regierungsprogramm keine zusÃ¤tzlichen VermÃ¶gens- oder Erbschaftssteuern vorgesehen sind. Derartige MaÃŸnahmen seien fÃ¼r diese Legislaturperiode kein Thema, wurde mehrfach von Ã–VP-Seite klargestellt. Diese Debatte schafft politischen Druck und offenbart interne WidersprÃ¼che in der Koalition: Einerseits behauptet die SPÃ–, Verantwortung fÃ¼r den Staatshaushalt Ã¼bernehmen zu wollen, andererseits dÃ¼rften solche Forderungen das Vertrauen in finanzpolitische StabilitÃ¤t eher untergraben, besonders in Zeiten, in denen internationale Kapitalflucht und Standortfragen im Raum stehen.

Widerspruch zwischen Anspruch und Realpolitik

Die Forderung nach VermÃ¶gens- und Erbschaftssteuern erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem viele BÃ¼rger bereits unter steigenden Lebenshaltungskosten, Energiepreisen und Abgaben leiden. Gleichzeitig steigen die Steuereinnahmen aus bestehenden Quellen â€“ etwa durch Mehrwertsteuer und Kapitalertragssteuer â€“ nominal weiter. Das wirft grundlegende Fragen auf: Sollte die Politik nicht zunÃ¤chst prÃ¼fen, wie bestehende Mittel effizienter eingesetzt und wo Ausgaben sinnvoller strukturiert werden kÃ¶nnen, bevor man neue Belastungen fordert? Warum setzt die SPÃ– hier nicht stÃ¤rker auf Entlastungen bei Arbeit und Investitionen, statt reflexartig nach neuen Einnahmen zu verlangen?

Macht die SPÃ– einen gravierenden Fehler?



Die SPÃ– argumentiert, hÃ¶here Steuern fÃ¼r VermÃ¶gende und Unternehmen brÃ¤chten mehr â€žGerechtigkeitâ€œ und finanzielle SpielrÃ¤ume. Doch erstens ist unklar, in welchem Umfang solche Einnahmen tatsÃ¤chlich erzielt wÃ¼rden, und zweitens steht zu berÃ¼cksichtigen, dass hÃ¶here Abgaben gerade wohlhabendere BÃ¼rger und Investoren eher zur Abwanderung bewegen kÃ¶nnten, was langfristig die Basis fÃ¼r ArbeitsplÃ¤tze und Wachstum schwÃ¤cht. Stattdessen wÃ¤chst der Eindruck, dass die Partei in einer politischen Findungsphase eher auf symbolische Forderungen setzt als auf wirklich tragfÃ¤hige LÃ¶sungen fÃ¼r Staatshaushalt und Wirtschaft.