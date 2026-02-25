Blutiger Clan-Krieg: Prozess gegen Syrer-Bande gestartet

In Graz steht ein Geschworenenprozess wegen versuchter Morde im Mittelpunkt, der aus StraÃŸenschlachten zwischen verfeindeten syrischen Clans um Weihnachten 2024 hervorgegangen ist.

Vorwurf der Mordversuche

FÃ¼nf junge Syrer im Alter von 16 bis 27 Jahren, darunter drei BrÃ¼der, mÃ¼ssen sich vor dem Straflandesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft vier der Angeklagten schwere Mordversuche vor, nachdem es in der Innenstadt zu brutalen Auseinandersetzungen mit Dutzenden Beteiligten gekommen war.

Eisenstangen, Holzlatten und Schreckschusspistolen

Der Konflikt war durch einen Eifersuchtsstreit um eine Ã–sterreicherin entbrannt, die von einem 25-jÃ¤hrigen Syrer umworben wurde, wÃ¤hrend sie bereits mit einem Mitglied der rivalisierenden â€ž505â€œ-Bande liiert war. Als Rache prÃ¼gelten AngehÃ¶rige der 505er den Bruder des 25-JÃ¤hrigen kurz vor Weihnachten zusammen. Am 25. Dezember 2024 kam es daraufhin in der Grazer Innenstadt zu Messerstechereien und SchlÃ¤gereien mit Eisenstangen und Holzlatten. VerstÃ¤rkung aus Wien und Innsbruck traf ein, um â€žden Stress zu klÃ¤renâ€œ.

Die Opfer erlitten schwere Stichwunden, darunter ein 18-JÃ¤hriger im RÃ¼cken und ein 16-JÃ¤hriger im GesÃ¤ÃŸbereich; weitere Jugendliche wurden mit Schreckschusswaffen bedroht und geschlagen. Die StaatsanwÃ¤ltin betonte: â€žEine Gewalt in derartigem AusmaÃŸ ist fÃ¼r Graz beispiellos.â€œ Insgesamt wurde gegen 44 Personen ermittelt, sechs Festnahmen folgten rasch, einige in Innsbruck.

Angeklagte fÃ¼hlen sich unschuldig

Die Angeklagten â€“ teils vorbestraft, wie der 18-JÃ¤hrige Syrer wegen Raubes, der seit 2022 in Ã–sterreich lebt â€“ geben nur geringe Beteiligung zu oder leugnen alles. Der Erstangeklagte sagte: â€žWir wollten nur den Stress klÃ¤ren. Durch Reden.â€œ

Viele Zeugen, langer Prozess

FÃ¼nf Verhandlungstage sind geplant, da zahlreiche Zeugen gehÃ¶rt werden mÃ¼ssen. Drohen tun Haftstrafen von einem bis 20 Jahren, im Extremfall lebenslang.