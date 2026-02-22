Der ehemalige rote Lokalmatador Georg Dornauer legt die innerparteilichen Probleme der SPÃ– offen.

Foto: Unzensuriert.at

SPÃ–

22. Feber 2026 / 09:01 Uhr

Machtkampf vertagt: Schiedsgericht entscheidet erst im April Ã¼ber Dornauer

Die Auseinandersetzung um den Ausschluss von Georg Dornauer aus der Tiroler SPÃ– geht in die nÃ¤chste Runde.

Dornauer legt Berufung ein

Denn das neu zusammengesetzte Parteischiedsgericht hat in seiner ersten Sitzung in Innsbruck keine Entscheidung getroffen. Nach rund fÃ¼nf Stunden Beratung wurde das Verfahren auf den 20. April vertagt.


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Der ehemalige Landesparteichef hatte sich gegen seinen Parteiausschluss gewehrt und Berufung eingelegt.

Interne Schlammschlacht

Nicht nur das. In der Sitzung stellte er die ZustÃ¤ndigkeit des Tiroler Gremiums grundsÃ¤tzlich infrage. Seiner Ansicht nach wÃ¤re das Bundesschiedsgericht zustÃ¤ndig gewesen.

Zudem Ã¤uÃŸerte er Zweifel an der Unbefangenheit einzelner Mitglieder des Gremiums.

Kampf auf juristischer Ebene

Am 20. April soll unter anderem noch SPÃ–-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl als Zeugin befragt werden. Ein entsprechender Antrag wurde von der LandesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung eingebracht.

Dornauer selbst hat bislang keinen eigenen Beweisantrag gestellt, erhielt jedoch eine Frist zur Nachreichung.

280 Millionen Euro â€žÃœbergewinneâ€œ

Im Zentrum des Machtkampfs steht ein Dringlichkeitsantrag Dornauers im Tiroler Landtag. Er hatte gefordert, die hohen Gewinne des Landesenergieversorgers TIWAG in Form einer Sonderdividende an die BevÃ¶lkerung auszuschÃ¼tten.

Laut Darstellung aus parteiinternen Kreisen brachte dieser VorstoÃŸ das Fass zum Ãœberlaufen. Der Antrag sei ohne Abstimmung mit der ParteifÃ¼hrung eingebracht worden und habe die Koalition mit der Ã–VP gefÃ¤hrdet.

Vorgeschichte voller Konflikte

Die neue Eskalation ist nicht die erste Kontroverse um Dornauer. Bereits in der Vergangenheit sorgte er parteiintern fÃ¼r Diskussionen.

So war Ã¼ber ihn 2019 ein Waffenverbot verhÃ¤ngt worden, nachdem er ein Jagdgewehr im Auto zurÃ¼ckgelassen hatte. SpÃ¤ter sorgte ein gemeinsamer Jagdausflug mit dem inzwischen insolventen Unternehmer RenÃ© Benko fÃ¼r Aufsehen. Nach VerÃ¶ffentlichung entsprechender Fotos trat Dornauer als Landeshauptmann-Stellvertreter zurÃ¼ck, blieb jedoch Landtagsabgeordneter.

Entscheidung mit Signalwirkung

Am 20. April kÃ¶nnte es zur finalen Entscheidung kommen. BestÃ¤tigt das Schiedsgericht den Ausschluss, wÃ¤re Dornauers politisches Kapitel in der SPÃ– endgÃ¼ltig beendet. Ob Dornauer einen so unrÃ¼hmlichen Abgang sang- und klanglos hinnimmt, sei dahingestellt.

Kippt die Entscheidung, wÃ¼rde dies die innerparteilichen Spannungen weiter verschÃ¤rfen. Denn der Fall berÃ¼hrt Grundsatzfragen innerparteilicher Disziplin und Kadergehorsam.


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