Machtkampf vertagt: Schiedsgericht entscheidet erst im April Ã¼ber Dornauer

Die Auseinandersetzung um den Ausschluss von Georg Dornauer aus der Tiroler SPÃ– geht in die nÃ¤chste Runde.

Dornauer legt Berufung ein

Denn das neu zusammengesetzte Parteischiedsgericht hat in seiner ersten Sitzung in Innsbruck keine Entscheidung getroffen. Nach rund fÃ¼nf Stunden Beratung wurde das Verfahren auf den 20. April vertagt.

Der ehemalige Landesparteichef hatte sich gegen seinen Parteiausschluss gewehrt und Berufung eingelegt.

Interne Schlammschlacht

Nicht nur das. In der Sitzung stellte er die ZustÃ¤ndigkeit des Tiroler Gremiums grundsÃ¤tzlich infrage. Seiner Ansicht nach wÃ¤re das Bundesschiedsgericht zustÃ¤ndig gewesen.

Zudem Ã¤uÃŸerte er Zweifel an der Unbefangenheit einzelner Mitglieder des Gremiums.

Kampf auf juristischer Ebene

Am 20. April soll unter anderem noch SPÃ–-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl als Zeugin befragt werden. Ein entsprechender Antrag wurde von der LandesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung eingebracht.

Dornauer selbst hat bislang keinen eigenen Beweisantrag gestellt, erhielt jedoch eine Frist zur Nachreichung.

280 Millionen Euro â€žÃœbergewinneâ€œ

Im Zentrum des Machtkampfs steht ein Dringlichkeitsantrag Dornauers im Tiroler Landtag. Er hatte gefordert, die hohen Gewinne des Landesenergieversorgers TIWAG in Form einer Sonderdividende an die BevÃ¶lkerung auszuschÃ¼tten.

Laut Darstellung aus parteiinternen Kreisen brachte dieser VorstoÃŸ das Fass zum Ãœberlaufen. Der Antrag sei ohne Abstimmung mit der ParteifÃ¼hrung eingebracht worden und habe die Koalition mit der Ã–VP gefÃ¤hrdet.

Vorgeschichte voller Konflikte

Die neue Eskalation ist nicht die erste Kontroverse um Dornauer. Bereits in der Vergangenheit sorgte er parteiintern fÃ¼r Diskussionen.

So war Ã¼ber ihn 2019 ein Waffenverbot verhÃ¤ngt worden, nachdem er ein Jagdgewehr im Auto zurÃ¼ckgelassen hatte. SpÃ¤ter sorgte ein gemeinsamer Jagdausflug mit dem inzwischen insolventen Unternehmer RenÃ© Benko fÃ¼r Aufsehen. Nach VerÃ¶ffentlichung entsprechender Fotos trat Dornauer als Landeshauptmann-Stellvertreter zurÃ¼ck, blieb jedoch Landtagsabgeordneter.

Entscheidung mit Signalwirkung

Am 20. April kÃ¶nnte es zur finalen Entscheidung kommen. BestÃ¤tigt das Schiedsgericht den Ausschluss, wÃ¤re Dornauers politisches Kapitel in der SPÃ– endgÃ¼ltig beendet. Ob Dornauer einen so unrÃ¼hmlichen Abgang sang- und klanglos hinnimmt, sei dahingestellt.

Kippt die Entscheidung, wÃ¼rde dies die innerparteilichen Spannungen weiter verschÃ¤rfen. Denn der Fall berÃ¼hrt Grundsatzfragen innerparteilicher Disziplin und Kadergehorsam.