Die Ã¶sterreichischen Haushaltskassen sind dank langjÃ¤hriger Misswirtschaft leer, richten soll es nach den Vorstellungen von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler jetzt eine VermÃ¶genssteuer â€“ diese aber trifft vor allem Familien und Eigenheimbesitzer.

Foto: Paul Gruber / BKA / unzensuriert.at

FInanzen

19. Feber 2026 / 10:59 Uhr

Eigentum unter Druck: Bablers Reichenabgabe wird zur Familiensteuer

SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler hatte vor etwa einem Monat eine VermÃ¶genssteuer ins Spiel gebracht. Die RÃ¼ckkehr der kalten Progression und einer VermÃ¶genssteuer seien angesichts der fehlenden Budget-Milliarden wieder ein Thema, sagte er im â€žZiB2â€œ-Interview. Die FPÃ– warnt: Es handle sich praktisch um eine Familiensteuer.

Nicht nur Reiche, sondern ganze Familien besteuert

Der blaue WÃ¤hrungssprecher Alexander Petschnig fand klare Worte: Hinter dem Schlagwort â€žReichensteuerâ€œ verberge sich eine Substanzsteuer auf gemeinsam aufgebautes FamilienvermÃ¶gen. Das Problem mit Bablers â€žReichensteuerâ€œ: Damit werden nicht mehr Individuen, sondern Haushalte besteuert und damit der Grundsatz der Individualbesteuerung unterlaufen. Wer gemeinsam wirtschaftet, werde gemeinsam zur Kasse gebeten, erklÃ¤rte Petschnig.


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Das NettovermÃ¶gen soll pro Haushalt erfasst und ab einer Million Euro besteuert werden. Dadurch komme es zu einer Ungleichbehandlung bei Ehepartnern oder Lebensgemeinschaften mit gemeinsamem Eigentum: Diese wÃ¼rden dann gemeinsam behandelt â€“ â€žkeine Gerechtigkeit, sondern eine strukturelle Benachteiligung von Familienâ€œ, so die Kritik.

Substanzsteuer betrifft auch Erbschaften

Das bedeutet auch, dass nicht das erzielte Einkommen, sondern das VermÃ¶gen besteuert wird. Betroffen wÃ¤ren etwa Familienbetriebe, vermietete Immobilien oder langfristige Beteiligungen, die dann regelmÃ¤ÃŸig belastet wÃ¼rden. Auch an der Zusammenrechnung von Schenkungen und Erbschaften stÃ¶rt sich Petschnig: Ãœber 30 Jahre wÃ¼rden dann die Ãœbertragungen innerhalb der Familie zusammengerechnet. Sein Fazit fÃ¤llt deshalb eindeutig aus:

Das bedeutet eine dauerhafte steuerliche Ãœberwachung innerfamiliÃ¤rer VermÃ¶gensweitergaben. GenerationenÃ¼bergreifende Planung wird damit zum unkalkulierbaren Risiko.

Eigentum wird zur â€žfiskalischen Dauerbaustelleâ€œ

Gerade in einem Land, in dem rund 80 Prozent des VermÃ¶gens in Immobilien gebunden seien, treffe dieses Modell breite Teile des vermÃ¶gensbildenden Mittelstands. Wer Familien stÃ¤rken wolle, dÃ¼rfe ihr Eigentum nicht zur fiskalischen Dauerbaustelle machen.


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