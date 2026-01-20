Bablers â€žBillig-Warenkorbâ€œ sogar von eigener SPÃ–-Regierungskollegin bloÃŸgestellt

WeiÃŸ in dieser Regierung eigentlich irgendwer, was der andere tut? Diese Frage ist legitim, seit SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler mit seinem â€žBillig-Warenkorbâ€œ in die Ã–ffentlichkeit ging – und dafÃ¼r prompt gerÃ¼ffelt wurde. Nicht nur von Ã–VP und Neos, sondern sogar von einem roten Regierungsmitglied.

Von Bablers VorstoÃŸ Ã¼berrascht

Die von Babler in der ORF-Pressestunde genannten Nahrungsmittel, fÃ¼r die die Mehrwertsteuer von zehn auf fÃ¼nf Prozent gesenkt werden soll, warÂ nÃ¤mlich mit den Kollegen in der Verlierer-Ampel nicht abgesprochen. Weder Neos-StaatsekretÃ¤r Josef Schellhorn, noch seine Amtskollegin im Sozialministerium, Ulrike KÃ¶nigsberger-Ludwig (SPÃ–), wussten davon, dass Eier, Milch, Butter, Brot, Ã„pfel und Reis unter diesen Grundnahrungsmitteln fallen. Beide zeigten sich am Rande einer Pressekonferenz von Bablers VorstoÃŸ Ã¼berrascht.Â

“Dilettanten kÃ¶nnen sich nicht einmal auf Einkaufsliste einigen”

Der Spott war dem schwer angeschlagenen Vizekanzler sicher. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz Ã¤tzte:

Diese von Steuergeld finanzierte Dilettanten und Streithanseln auf der Regierungsbank kÃ¶nnen sich nicht einmal auf eine Einkaufsliste einigen.

Der Vizekanzler prÃ¤sentiere stolz eine Liste, die spÃ¤ter vom Koalitionspartner als â€žnicht akkordiertâ€œ vom Tisch gewischt wird. Das sei kein Regieren, das sei eine Amateurtruppe im Endstadium des Zerfalls. â€žIst das die Definition von Regierungspolitik dieser Verlierer-Regierung, dass jeder, dem gerade etwas einfÃ¤llt, damit Ã¶ffentlich hausieren geht?â€œ, fragt sich Schnedlitz in einer Aussendung.

Bauernbund kritisiert Bablers “Vegetarier-Korb”

Deutliche Kritik an Bablers â€žVegetarier-Korbâ€œ kam auch vom Bauernbund. Deren PrÃ¤sident Georg Strasser sagte gegenÃ¼ber Heute: Wenn man sich entscheide, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken, gehÃ¶re Ã¶sterreichisches Fleisch natÃ¼rlich dazu. Fleisch sei ein Grundnahrungsmittel und wertvoller Bestandteil einer gesunden ErnÃ¤hrung.Â



