SPD-Politikerin will BÃ¼rgern Wahlrecht entziehen

Seit Mai 2025 agiert Stefanie Hubig von der SPD als Bundesjustizministerin. Wenn es gegen Gruppenvergewaltiger und andere Schwerverbrecher geht, hÃ¶rt man von ihr kaum etwas. DafÃ¼r meldete sie sich nun erneut bezÃ¼glich ihres Vorhabens zu Wort, unliebsamen Deutschen das Wahlrecht – und damit ihre verfassungsmÃ¤ÃŸig verankerten BÃ¼rgerrechte – zu entziehen.

“Volksverhetzung” soll Opposition mundtot machen

Sie meint nÃ¤mlich, dass Leuten, die wegen Volksverhetzung verurteilt wurden, das passive Wahlrecht entzogen werden mÃ¼sste. Kritik, dass es sich dabei um ein “Anti-AfD-Gesetz” handeln kÃ¶nnte, wies sie natÃ¼rlich zurÃ¼ck. “Volksverhetzung wird doch nicht exklusiv aus einer Ecke begangen”, sagte sie in einem Interview mit der Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung am Samstag. Zugleich mÃ¼sse da, wo eine Ã„uÃŸerung die MenschenwÃ¼rde oder die PersÃ¶nlichkeitsrechte anderer verletze, ein “Stoppschild” aufgestellt werden. Dass es bei dem Vorwurf der “Volksverhetzung” vor allem darum geht, unliebsame BÃ¼rger und Politiker (wie den AfDler Miguel KlauÃŸ) zu verfolgen und mit GefÃ¤ngnis zu bedrohen, scheint der linken Ministerin egal zu sein.

Im Gegenteil. Sie geht sogar noch weiter. Denn mit Blick auf Kritik des schleswig-holsteinischen MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther (CDU) am Nachrichtenportal Nius sprach Hubig von “beunruhigenden Entwicklungen” in den Medien. “Auch Meinungsjournalismus muss faktenbasiert sein. Und das gilt selbstverstÃ¤ndlich nicht nur fÃ¼r ein bestimmtes Portal”, behauptete sie.

Ministerin befÃ¼rwortet AfD-Verbotsverfahren

ZusÃ¤tzlich bekrÃ¤ftigte sie einmal mehr ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die PrÃ¼fung eines AfD-Verbots. “Wir dÃ¼rfen ein Parteiverbotsverfahren nicht aus politischen GrÃ¼nden vom Tisch nehmen.” Man mÃ¼sse ihres Erachtens “ernsthaft” die Voraussetzungen prÃ¼fen und “diesen Schritt” gehen. Entscheidend sei, ob “alle Beteiligten” diese Voraussetzungen sehen. “Ob sie vorliegen oder nicht, hat allein die AfD zu verantworten.”

Dies gelte auch fÃ¼r den Fall, wenn die Partei den Rechtsstreit gegen das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz vor dem Verwaltungsgericht KÃ¶ln gewinnt. Derzeit klagt sie gegen ihre Hochstufung als “gesichert rechtsextremistischer Verdachtsfall” im Mai vergangenen Jahres. Ein Scheitern des Inlandsgeheimdienstes wÃ¤re laut Hubig angeblich “kein Triumph” fÃ¼r die AfD. “Mich Ã¼berzeugt das nicht”, behauptete sie.