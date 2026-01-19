Markus SÃ¶der wurde anscheinend von einem grÃ¼nen Politiker beleidigt. Nun rudert dieser zurÃ¼ck, und auch der grÃ¼ne Bundestags-VizeprÃ¤sident Omid Nouripour distanziert sich von dem Vorfall.

Foto: preiselbauer / pixabay.com

CSU

19. JÃ¤nner 2026 / 10:12 Uhr

Wenn GrÃ¼ne sich fÃ¼r ihre eigenen Beleidigungen genieren

Der grÃ¼ne BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour kritisierte einen Kurzfilm des Co-Sprechers der GrÃ¼nen Jugend, Luis Bobga, gegen Markus SÃ¶der (CSU). Der Jugendsprecher hatte das Bild bayerischen MinisterprÃ¤sidenten einblenden lassen, als in einem Hintergrund-Rap das wenig schmeichelhafte Wort “Hurensohn” fiel.

Altparteien reden von “Anstand”

“Jeder sollte seinen Beitrag zum Anstand leisten”, meinte Nouripour, der gerne die oppositionelle AfD verbieten wÃ¼rde. SÃ¶ders eigene Attacken gegen seine Partei rechtfertigten keine “Entgleisung unter der GÃ¼rtellinie”. Mainstream-Medien wie die Zeit und die taz griffen das Thema bereits auf. Kritik kam auch von mehreren Politikern der CDU und CSU. Unions-Fraktionschef im Bundestag Jens Spahn forderte eine Entschuldigung von den GrÃ¼nen. “Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann kÃ¶nnen wir der AfD gleich die SchlÃ¼ssel geben”, meinte der Maskenmeister Spahn laut der B.Z. Worte, die einen durchaus an Spahns eigenem Anstand zweifeln lassen kÃ¶nnten.

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CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann forderte sogar den RÃ¼cktritt Bobgas. “Wer so etwas sagt, ist nicht lÃ¤nger tragbar.” Der Co-Sprecher der GrÃ¼nen Jugend bat inzwischen um Entschuldigung. Angeblich sei es nie sein Ziel gewesen, SÃ¶der mit “Hurensohn” direkt anzusprechen, betonte er in einem Beitrag auf Instagram. “Mit meiner Kommunikation auf Social Media mÃ¶chte ich junge Menschen erreichen und ihr Interesse an Politik wecken und stÃ¼tzen. Dazu gehÃ¶rt es, sich an Musik aus der Jugendkultur zu bedienen, so auch in diesem Video.”

SÃ¶der wollte BundeslÃ¤nder zusammenlegen

Der am Samstag verÃ¶ffentlichte Kurzfilm zeigt, wie Bobga zum Lied “Conan x Xenia” des Rappers “Haftbefehl” tanzt und seine Mundbewegungen dem Liedtext anpasst. “Dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal, wie ich dein Album finde? Naja, so lala”, heiÃŸt es darin. In den Untertiteln ersetzte der Jungpolitiker das Wort “Album” mit “Vorschlag”.

Dabei bezog er sich auf SÃ¶ders jÃ¼ngsten Vorschlag, die Zahl der BundeslÃ¤nder zu reduzieren. “GrÃ¶ÃŸere Einheiten sind erfolgreicher als kleine”, behauptete der bayerische Landesvater. Es brauche “weniger BundeslÃ¤nder, ganz einfach”, fand SÃ¶der. Welche BundeslÃ¤nder er konkret zusammenlegen wÃ¼rde, fÃ¼hrte er nicht aus. Sven Schulze, der als Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt tÃ¤tig ist, widersprach der Forderung. “Es wird bei uns kein Bundesland Mitteldeutschland geben.”

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