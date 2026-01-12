Festwochen als linke BÃ¼hne: Milo Rau wird auch zum roten Sargnagel

Die Wiener Festwochen, einst ein AushÃ¤ngeschild fÃ¼r Kunst und Kultur in Ã–sterreichs Hauptstadt, stehen erneut im Kreuzfeuer der Kritik.

Kultur als politische BÃ¼hne

Unter der Intendanz des Schweizer Regisseurs Milo Rau, bekannt fÃ¼r seine politischen Provokationen und sein umstrittenes Agitprop-Theater, droht das einst renommierte Festival endgÃ¼ltig zur BÃ¼hne linker Agitation zu verkommen, kritisieren die Wiener FPÃ–-Politiker Stefan Berger und Lukas Brucker.

WÃ¤hrend bei anderen Kultur-Institutionen der Rotstift angesetzt wird, bleibt fÃ¼r Raus Festwochen das FÃ¼llhorn des Wiener Kulturbudgets weit geÃ¶ffnet. Wieder flieÃŸen rund 14 Millionen Euro Steuergeld in ein Programm, das vor allem eines zu sein scheint: eine politische Missionierungs-Plattform im Sinne linker Gesellschaftspolitik.

Eskalation im Herbst 2025

Doch Rau ist auch bei den mÃ¤chtigen Wiener Roten nicht unumstritten. Erst im Oktober hatte er in einem offenen Brief Israel scharf angegriffen, von VÃ¶lkermord in Gaza gesprochen und andere KÃ¼nstler Ã¶ffentlich zu anti-israelischer Haltung aufgerufen.

Eine Einstellung, die nicht zur offiziellen Linie der SPÃ– passt. Denn sie hat erst vor Weihnachten einen Boykott Israels beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Ã–sterreich abgelehnt.

Gespaltene Rote

WÃ¤hrend die linke Parteispitze â€“ allen voran KulturstadtrÃ¤tin Veronica Kaup-Hasler â€“ Raus Agitationskurs verteidigt und sich offen mit anti-israelischen KÃ¼nstlergruppen solidarisiert, gibt es einen starken pro-israelischen FlÃ¼gel in der SPÃ–. Raus Positionen sind also keineswegs nur ein kulturpolitisches, sondern lÃ¤ngst ein parteiinternes Problem der Sozialdemokratie.

Wer ist Milo Rau?

Rau, geboren 1977 in Bern, inszeniert sich gern als internationaler Theater-Aktivist und GrenzgÃ¤nger, der aus seinem politischen Sendungsbewusstsein kein Hehl macht. Ob als GrÃ¼nder des â€žInternational Institute of Political Murderâ€œ oder als Gastdozent fÃ¼r â€žsoziale Plastikâ€œ â€“ Rau zelebriert die Vermischung von Kunst und linker Politik, ob in Afrika, Lateinamerika oder nun in Wien.

Seine StÃ¼cke â€“ oft als â€žSkandaltheaterâ€œ beschrieben â€“ Ã¼berschreiten bewusst die Grenzen. Selbst in den linken Feuilletons wird Rau als â€žmultifunktionale Ich-AGâ€œ (Magnus Klaue auf nachtkritik.de) kritisiert. Ulrich Morgenstern, Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des Ã–sterreichischen Volksliedwerks nennt Rau â€žRegisseur mit begrenzter historischer Bildungâ€œ.

Freunderlwirtschaft statt Verantwortung

Die politische Verantwortung fÃ¼r das kulturpolitische Desaster trÃ¤gt letztlich die Wiener SPÃ–, die Rau mit Millionen fÃ¶rdert, wÃ¤hrend bei traditionsreichen HÃ¤usern wie den Vereinigten BÃ¼hnen Wien brutal gespart wird.

â€žDass ein Intendant sich offen als politischer Aktivist inszeniert und dafÃ¼r auch noch mit Millionen an Steuergeld belohnt wird, wÃ¤hrend die zustÃ¤ndige StadtrÃ¤tin dieses Treiben aktiv unterstÃ¼tzt, ist ein kulturpolitischer Offenbarungseid. Das ist nichts anderes als Freunderlwirtschaft auf Kosten der Wienerâ€œ, so Berger und Brucker.