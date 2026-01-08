Konservativ war gestern: CDU-MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther fordert Zensur im Netz

In der ZDF-Sendung von Markus Lanz hat der schleswig-holsteinische MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) eine stÃ¤rkere Regulierung von Medien und Sozialen Netzwerken gefordert. Dabei sagte er laut der Berliner Morgenpost, Tech-Konzerne hÃ¤tten es “nicht gut mit unserer Demokratie”.

Anderslautende Meinungen fÃ¼r GÃ¼nther “Exzesse”

Man werde die Demokratie in Deutschland in zehn Jahren nicht wiedererkennen, wenn man sich nicht mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen solche “Exzesse” wehre, behauptete GÃ¼nther. Laut ihm wollen Parteien in Krisenzeiten “an einem Strang ziehen”, Verantwortung Ã¼bernehmen und Entscheidungen umsetzen. Zugleich erklÃ¤rte er, man dÃ¼rfe diesen Medien “nicht immer Steilvorlagen geben”, indem man sich Ã¼ber “irgendwelche Kleinigkeiten” streite.

Zensur? “Ja, darÃ¼ber reden wir!”

Lanz fragte daraufhin sichtlich besorgt, ob dies Regulierung, Zensur oder im Extremfall sogar Verbote bedeute. GÃ¼nther antwortete: “Ja. DarÃ¼ber reden wir.” Konkret forderte er, soziale Netzwerke dÃ¼rften “unter 16-JÃ¤hrigen nicht mehr zugÃ¤nglich gemacht werden”. Gleichzeitig sprach er sich fÃ¼r eine “Zusammenarbeit und UnterstÃ¼tzung auch mit diesen Unternehmen” aus, “Ã¤hnlich, wie Australien das gemacht hat”, um Jugendliche angeblich “vor Desinformationen” und “vor sexuellen Ãœbergriffen” zu schÃ¼tzen.

Linkes Gejammer gegen Informationsfreiheit

Doch geht es GÃ¼nther wirklich darum, Jugendliche zu beschÃ¼tzen? Wollte er das, kÃ¶nnte er hÃ¤rtere Strafen fÃ¼r Vergewaltiger fordern, was die regierende Union dann auch sofort umsetzen kÃ¶nnte. Jedoch wird nichts in dieser Richtung getan. Also kann man davon ausgehen, dass der Jugendschutz nur als Ausrede dient, um Oppositionelle mundtot zu machen, was GÃ¼nther auch indirekt zugibt, wenn er von “Desinformationen” spricht. Denn wer entscheidet, was “Desinformationen” sind? Etwa ein “Wahrheitsministerium” von CDU-Gnaden?

Kritische Nius-Artikel angeblich “vÃ¶llig faktenfrei”

Worum es ihm und seinen Genossen wirklich geht, wurde im weiteren Verlauf der Sendung noch deutlicher. Da bezog sich GÃ¼nther auf die Ã¶ffentliche Debatte um die Verfassungs- und Sozialrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf. In diesem Zusammenhang sagte er: “Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? Nius und solche Portale.” Er fÃ¼gte hinzu, es gebe sogar Abgeordnete seiner Partei, “die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen”. Zur kritischen Berichterstattung Ã¼ber sich behauptete GÃ¼nther weiter: “Wenn ich mir Nius-Artikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, kann ich nur sagen, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist einfach vollkommen faktenfrei, was an der Stelle gemacht wird.” Konkrete Beispiele nannte er nicht. Stattdessen meinte GÃ¼nther, es sei falsch, entsprechende Entwicklungen einfach hinzunehmen, und man mÃ¼sse dies in der Politik als Problem fÃ¼r die Demokratie erkennen.