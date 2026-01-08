â€žIhre Zeit ist endgÃ¼ltig vorbei!â€œ Klare Meinung der Leser zu Kurz und Kern

Mit geballter Medienmacht (Kronen Zeitung, Oe24) mÃ¶chte man eine RÃ¼ckkehr von Sebastian Kurz (Ã–VP) und Christian Kern (SPÃ–) in die Politik herbeischreiben. Doch die Ã–sterreicher dÃ¼rften eine andere Meinung dazu haben als die MÃ¤chtigen der Medien-Branche.

Krone prÃ¤sentierte Umfrage

Die ersten Tage des neuen Jahres waren geprÃ¤gt von der Frage, tun sieâ€™s oder nicht? Vor allem die Krone spekulierte Ã¼ber eine RÃ¼ckkehr der beiden Ex-Kanzler Kurz und Kern und prÃ¤sentierte dazu gleich eine Umfrage, nach der beide ihre jeweiligen Parteien wieder Ã¼ber 20 Prozent fÃ¼hren kÃ¶nnten. Einen Tag spÃ¤ter rÃ¼ckte die Krone aus, um die ehemaligen engsten Mitarbeiter des Ex-SPÃ–-Kanzlers darstellen zu lassen, was fÃ¼r ein â€žPfundskerlâ€œ Kern doch als Politiker sei.Â

Oe24 nennt “echte Kenner des Ex-Bundeskanzlers”

Und heute, Donnerstag, behauptet Oe24-“Politik-Insiderin” Isabelle Daniel:

Kern wÃ¼rde Ã¼bernehmen, wenn Ludwig ihn unterstÃ¼tzt.

In der Folge zitierte Daniel â€žechte Kenner des Ex-Bundeskanzlersâ€œ, ohne ihre Namen preiszugeben (eine SpezialitÃ¤t der “Politik-Insiderin” des Fellner-Blattes). Er, also Kern, wÃ¤re durchaus bereit, zurÃ¼ckzukehren. Aber nur, wenn auch Wien und die Gewerkschaft das unterstÃ¼tzen wÃ¼rden, sollen die â€žechten Kennerâ€œ gesagt haben. Und dann nennt Daniel doch noch einen Namen: Doris Bures. Die Dritte NationalratsprÃ¤sidentin (SPÃ–) soll laut Oe24 fÃ¼r eine rasche Demontage von Andreas Babler sein.Â

Krone-Chef rudert etwas zurÃ¼ck

Was immer behauptet, geschrieben oder spekuliert wird – die Mehrheit der Ã–sterreicher hat zu den beiden, Kurz und Kern, eine klare Meinung. Das dÃ¼rfte nun auch die Krone mitbekommen haben, weil deren Chefredakteur Klaus Herrmann im heutigen Kommentar die vormaligen Berichte in seinem Blatt etwas korrigiert. Er schrieb:

â€¦ Doch sind die einstigen FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten von Ã–VP und SPÃ– auch jene der Zukunft? Nicht unbedingt, wenn man sich die Postings und Leserbriefe an die â€žKroneâ€œ ansieht. â€žHaben diese Herren dem Volk nicht genug angetan und Milliardenschulden hinterlassen?â€œ, fragt Oskar Mollik aus Langenzersdorf. Und wie formuliert es heute Franz Peer aus Linz? â€žWeder Kern noch Kurz wÃ¼rden Wunder bewirken, ihre Zeit ist vorbei.â€œ Da werden dem Leserbriefschreiber viele beipflichten.

“Diese zwei Kasperln braucht niemand”

Da hat Herrmann wohl recht. Denn Ã¤hnlich fallen auch hunderte Leser-Kommentare bei unzensuriert aus. Andreas H. brachte es auf den Punkt:

Diese Politiker Kurz und Kern waren sowieso fÃ¼r die Fische. Neuwahlen sofort, denn diese zwei Kasperln braucht niemand mehr in der Politik.

Helga K. pflichtet ihm bei: