â€žBilanz des Scheiternsâ€œ: Hanke rÃ¼hmt sich fÃ¼r Flughafen-Politik â€“ und verkennt die RealitÃ¤t

SPÃ–-Verkehrsminister Peter Hanke prÃ¤sentierte seine vermeintliche â€žRekordbilanzâ€œ fÃ¼r den Flughafen Wien â€“ doch die RealitÃ¤t an Ã–sterreichs grÃ¶ÃŸtem Flughafen sieht in Wahrheit ganz anders aus.

Vertriebene Fluggesellschaften und verhinderte Investitionen

Eine â€žan RealitÃ¤tsverweigerung nicht zu Ã¼berbietende MÃ¤rchenstundeâ€œ nannte deshalb auch FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Verkehrssprecher Christian Hafenecker Hankes AusfÃ¼hrungen. Er spricht von einer â€žBilanz des Scheiternsâ€œ: Fluggesellschaften wÃ¼rden flÃ¼chten, Investitionen wÃ¼rden verhindert und wichtige Zukunftsprojekte wÃ¼rden begraben. Dabei verweist er auch auf Ryanair-Chef Michael Oâ€™Leary, der den roten Verkehrsminister sogar als â€žHopeless Hankeâ€œ (Hoffnungslosen Hanke) bezeichnet hatte. Hankes Politik sei ein Totalschaden fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Luftfahrtstandort.

Polit-Versagen schadet Standort Wien

Hafenecker fasste das Versagen zusammen: Da war etwa eine Milliardeninvestition von Ryanair, die durch Hankes UntÃ¤tigkeit verhindert wurde â€“ die Fluggesellschaft hatte sich daraufhin immer mehr vom Standort Wien zurÃ¼ckgezogen. Die Konzerntochter Malta Air verlÃ¤sst Wien ebenfalls, kÃ¼ndigt 120 Mitarbeiter, und auch Wizz Air will sich zurÃ¼ckziehen. Und dann wÃ¤re da auch noch die dritte Piste des Flughafens: Das fÃ¼r den Standort besonders wichtige Projekt wurde endgÃ¼ltig zu Grabe getragen.

Arbeitsverweigerung auf Ministerebene

Sich fÃ¼r dieses bodenlose Versagen selbst zu feiern, sei ein Hohn fÃ¼r alle Betroffenen, so Hafeneckers Fazit. Statt eines klaren Plans fÃ¼r den Standort gebe es nur leere Phrasen und das SchÃ¶nreden der eigenen Fehler. Das sei keine Politik, sondern Arbeitsverweigerung auf Ministerebene.

FÃ¼r Hafenecker ist klar: