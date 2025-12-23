Mit der Festnahme des Afghanen durch die Wiener Polizei endete die langjährige internationale Fahndung (Symbolbild).

Foto: LPD Wien

Asylantenkriminalität

23. Dezember 2025 / 15:56 Uhr

Internationaler Haftbefehl: Mordverdächtiger Afghane in Wien festgenommen

Ein 31-jähriger Afghane, der wegen Mordverdachts in der Türkei international gesucht wird, konnte sich jahrelang in Österreich mit Asylstatus aufhalten – bis ihn die Polizei nun in Wien-Floridsdorf aus dem Verkehr zog.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Festnahme nach großangelegten Ermittlungen

Nach umfangreichen Ermittlungen spürten Beamte des Landeskriminalamts Wien den Mann auf. Wegen des erhöhten Gefahrenpotenzials rückte die WEGA an. Am gestrigen Montagmorgen gegen 8.15 Uhr klickten schließlich die Handschellen.

Langjährige internationale Fahndung endet

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, 2020 gemeinsam mit zwei weiteren Männern in der türkischen Provinz Sakarya einen Bekannten getötet zu haben. Die türkischen Behörden fahnden seit Jahren per internationalem Haftbefehl nach ihm.

Gesuchter lebte unbehelligt als Asylant in Wien

Trotz der schweren Vorwürfe lebte der Mann laut Medienberichten als Asylberechtigter in Österreich. Erst jetzt endete das Versteckspiel. Der 31-Jährige wurde in eine Justizanstalt überstellt, eine Überstellung in die Türkei steht im Raum. Quelle: LPD Wien

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

23.

Dez

15:56 Uhr
23. Dezember 2025

Internationaler Haftbefehl: Mordverdächtiger Afghane in Wien festgenommen

23. Dezember 2025

Meinl-Reisinger im ORF: Neue Fantasien über Aufgabe der Neutralität

23. Dezember 2025

Bablers „Wahlkämpferin“ wendet sich ab: „Von Versprechungen nichts übrig geblieben“

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.