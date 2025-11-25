Ausgerechnet die teuren Energieformen aus erneuerbaren Energien sollen Afrikas Energiehunger stillen.

Foto: pixabay/blickpixel

EuropÃ¤ische Union

25. November 2025 / 17:58 Uhr

Von 545 Millionen auf 15,5 Milliarden: EU-Geldregen fÃ¼r Afrikas Energiewende

Noch im September hatte die EU-Kommission ein Geldgeschenk im Umfang von gut 545 Millionen Euro fÃ¼r erneuerbare Energien in Afrika angekÃ¼ndigt.

Energie fÃ¼r fremden Kontinent

Damals sollte das Geld laut KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen vor allem Vorhaben in Lesotho und CÃ´te dâ€™Ivoire (ElfenbeinkÃ¼ste) unterstÃ¼tzen, ein vergleichsweise kleiner Baustein zur FÃ¶rderung von Wind-, Wasser- und Solarenergie auf dem Kontinent.


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Nur zwei Monate spÃ¤ter steht nun eine vÃ¶llig andere Dimension im Raum: Insgesamt 15,5 Milliarden Euro sollen in Afrikas Energiewende flieÃŸen.

G20-Gipfel

Diese dramatische Ausweitung der Mittel wurde bei der Abschlussveranstaltung der Kampagne â€žScaling up renewables in Africaâ€œ sowie am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg bekanntgegeben. Die EuropÃ¤ische Union und ihre MitgliedslÃ¤nder stellen dabei rund 15,1 Milliarden Euro, ergÃ¤nzt durch weitere internationale Partner.

Spitzenreiter Italien

Schon im November hatte von der Leyen in SÃ¼dafrika zusÃ¤tzliche sieben Milliarden Euro zugesagt und damit die Summe des sogenannten â€žTeam Europaâ€œ deutlich erhÃ¶ht. Die Bundesrepublik Deutschland will mehr als zwei Milliarden Euro beitragen, Italien sogar 2,4 Milliarden Euro. Auch Portugal und DÃ¤nemark beteiligen sich mit dreistelligen MillionenbetrÃ¤gen.

BevÃ¶lkerungs-Explosion trifft Klimawahn

Bis 2050 dÃ¼rfte sich Afrikas BevÃ¶lkerung verdoppeln â€“ in einem vollkommen unterentwickeltem Kontinent. Etwa 600 Millionen Menschen in Afrika, fast 60 Prozent der BevÃ¶lkerung, haben keinen Zugang zu ElektrizitÃ¤t. BrÃ¼ssel glaubt, hier die Erneuerbaren Energien vorantreiben zu mÃ¼ssen â€“ auf einem fremden Kontinent.

Mit den Milliarden sollen der Bau von Solarparks, neue Wasserkraftwerke in LÃ¤ndern wie Madagaskar, Malawi oder Uganda sowie Stromnetze und Wasserstoffprojekte finanziert werden. Auch die Produktion klimafreundlichen Zements wird unterstÃ¼tzt, etwa durch ein Darlehen fÃ¼r kohlenstoffarmen Wasserstoff in Ã„gypten.

Wirtschaftlicher Niedergang, aber Geldgeschenke

Die EU betont, die Investitionen seien nicht nur Entwicklungshilfe, sondern auch strategisch wichtig: Sie stÃ¤rken Lieferketten, fÃ¶rdern regionale StabilitÃ¤t und kÃ¶nnten laut Kommission bis 2030 bis zu 38 Millionen â€žgrÃ¼neâ€œ ArbeitsplÃ¤tze in Afrika schaffen. Das alles in Zeiten, wo in Europa die Wirtschaft schrumpft, der Wohnstand verloren geht, Pensionen und Gesundheitswesen kaum noch finanzierbar sind.

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