Ã–sterreichische Exporte brechen ein: Bis zu 15 Prozent weniger VerkÃ¤ufe ins Ausland

Die Exportwirtschaft, jahrzehntelang das RÃ¼ckgrat des Ã¶sterreichischen Wohlstands, bricht dramatisch ein: Minus 14,8 Prozent bei VerkÃ¤ufen in Drittstaaten, minus 5,1 Prozent innerhalb der EU. Das gab es seit Jahren nicht mehr, doch eine Besserung ist nicht in Sicht.

NachbarlÃ¤nder wagen Reformen, Ampel-Regierung versagt

Experten warnen: Das Land wird durch explodierende Lohn- und Energiekosten sowie durch einen wahren Steuer- und Abgabenwahnsinn international immer unattraktiver. WÃ¤hrend NachbarlÃ¤nder reformieren, schafft es die Verlierer-Ampel nur noch, Ã¼ber weitere Belastungen und BÃ¼rokratie zu diskutieren. Als Ergebnis bleiben Investitionen aus, Unternehmen wandern ab und ArbeitsplÃ¤tze geraten in Gefahr.

Agenda-Austria-Direktor Franz Schellhorn dazu:

Mit den hÃ¶chsten Staatsausgaben in der Geschichte haben wir das niedrigste Wirtschaftswachstum und mit den zweithÃ¶chsten Steuereinnahmen das vierthÃ¶chste Defizit in Europa.

Exportindustrie verliert den Anschluss

Statt die Grundlagen fÃ¼r Wachstum zu sichern, wird bei Infrastruktur, Forschung und Industrie gekÃ¼rzt. Ã–ffentliche Investitionen gehen zurÃ¼ck, wÃ¤hrend die Pensions- und Gehaltsausgaben steigen. Ã–sterreich koppelt als eines der letzten LÃ¤nder LÃ¶hne automatisch an die Inflation. FÃ¼r die Exportindustrie bedeutet das einen Einbruch der Auftragslage, steigende Produktionskosten und den Verlust der WettbewerbsfÃ¤higkeit Ã¶sterreichischer Unternehmen am Weltmarkt.





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