Dubiose NGOs schweigen bei Welt-Klimakonferenz Ã¼ber ihre Geldgeber

Von den insgesamt 56.000 Delegierten bei der Welt-Klimakonferenz in Brasilien (COP30) sind rund 12.000 Vertreter von NGOs mit dabei. Nicht alle wollen offenlegen, wer sie finanziert.

Eine vierspurige Autobahn durch den Amazonas-Regenwald, riesige Kreuzfahrtschiffe aus Europa fÃ¼r UnterkÃ¼nfte und eine VergrÃ¶ÃŸerung des Flughafens – fÃ¼r die COP30 machte die Stadt Belem im brasilianischen Bundesland ParÃ¡ alles, was umweltschÃ¤dlich ist. Wer zur Konferenz gefahren ist, um das Klima zu retten, hat wohl alles falsch gemacht.

Nicht mehr zeitgemÃ¤ÃŸ

Wie berichtet, hegen mittlerweile sogar die GrÃ¼nen Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher GroÃŸveranstaltungen. Gebi Mair, Tiroler GrÃ¼nen-Chef, bezeichnete die COP30 als nicht mehr zeitgemÃ¤ÃŸ, er sei sich inzwischen nicht mehr sicher, â€žob das ganze Format und die Art, wie das durchgefÃ¼hrt wird, uns wirklich weiterbringtâ€œ.

NGOs machen Geheimnis um Finanzierung

Jetzt ist die Welt-Klimakonferenz um ein weiteres skurriles Kapitel reicher. Viele NGOs weigern sich, ihre Geldgeber preiszugeben. Bei der Registrierung haben NGO-Vertreter laut Carbon Brief ungewÃ¶hnliche Angaben zur Finanzierung gemacht – beispielsweise â€žÃ–l & Gasâ€œ, â€žRechtâ€œ und â€žAquariumâ€œ. Elf Prozent machten Ã¼berhaupt keine Angabe dazu.

Kongo entsandte 556 Delegierte

Wundern darf man sich auch darÃ¼ber, dass ausgerechnet sogenannte EntwicklungslÃ¤nder, wohin auch aus Ã–sterreich Millionen an Hilfsgeldern flieÃŸen, die grÃ¶ÃŸten Delegationen bei der umstrittenen Klimakonferenz bilden. Erstmals nicht teilgenommen an der Veranstaltung haben die USA.

Die grÃ¶ÃŸte Delegation stellt Gastgeberland Brasilien mit 3.805 registrierten Personen. China (789) und Nigeria (749) folgen auf den PlÃ¤tzen zwei und drei. Die weiteren PlÃ¤tze der Top 10 belegen Indonesien (566), die Demokratische Republik Kongo (556), Frankreich (530), Tschad (528), Australien (494), Tansania (465) und Japan (461).