â€žNeoliberalismus im roten Kleidâ€œ: FPÃ– fordert von SPÃ– ehrliche Wohnbaupolitik

Nachdem die FPÃ– ihre PlÃ¤ne fÃ¼r leistbares Wohnen vorgestellt hatte, giftete SPÃ–-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Seltenheim in einer Presseaussendung gegen die Freiheitlichen. Unter anderem hatten die Blauen gefordert, kleine Vermieter von der Begrenzung von MieterhÃ¶hungenÂ beiÂ zwei Prozent und dem Verbot von Befristungen auszusetzen. Das seien solche, die maximal fÃ¼nf bis sieben Wohnungen vermieten, hatte FPÃ–-Bautensprecher Michael Oberlechner erklÃ¤rt.

SPÃ–-Seltenheim attackiert FPÃ–-Abgeordnete

Seltenheim erregte sich am heutigen Sonntag darÃ¼ber: Die FPÃ–-Abgeordneten sollten ihrer Arbeit nachkommen und Gesetzestexte, die ihnen zur Begutachtung vorgelegt werden, wenigstens lesen, meinte er. Seltenheim wÃ¶rtlich:

Denn dass es bei der neuen, lÃ¤ngeren Mindestbefristung von MietvertrÃ¤gen Ausnahmen fÃ¼r kleine Vermieter*innen (sic!) gibt, steht bereits im Gesetzestext, den die FPÃ– offensichtlich nicht wahrgenommen hat.

FPÃ– stellt Seltenheims GlaubwÃ¼rdigkeit infrage

Nun konterte Oberlechner: â€žAn RosstÃ¤uscherei kaum zu Ã¼berbietenâ€œ seien die Aussagen des roten BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers, schlieÃŸlich gehe seine SPÃ– etwa in Anbetracht der Causa um die â€žNeue EisenstÃ¤dterâ€œ einfach zur Tagesordnung Ã¼ber.

Oberlechner verwies zudem auf den massiven Sanierungsstau bei Wiener Wohnen, der derzeit mit rund zehn Milliarden Euro beziffert wird. â€žIn Anbetracht dieses Sanierungsstaus erÃ¼brigt sich Seltenheims GlaubwÃ¼rdigkeit von selbstâ€œ, so der Nationalratsabgeordnete:

Die rote MÃ¤r von â€žmehr sozialem Wohnbauâ€œ wird durch die SPÃ– selbst entzaubert. Wien erhÃ¶ht den WohnbaufÃ¶rderungsbeitrag, nur um das Geld letztlich im Pleitebudget der Stadt zu versenken, anstatt es wirklich zweckgebunden fÃ¼r leistbares Wohnen zu verwenden.

Freiheitliche Forderung: Gemeindebaumieten sofort senken

Seltenheims Vorwurf, die FPÃ– wÃ¼rde Gesetze nicht lesen, wies Oberlechner zurÃ¼ck:

Seltenheim sollte vielmehr unser freiheitliches Programm zur Hand nehmen. Dort steht eindeutig, dass GroÃŸvermieter nicht mehr befristet vermieten dÃ¼rfen! Anstatt Mieter mit ScheinlÃ¶sungen abzuspeisen, fordern wir auÃŸerdem eine sofortige Absenkung der Gemeindebaumieten auf das Niveau von Genossenschaften â€“ bis lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llige Sanierungen abgeschlossen sind.

Babler und Genossen schweigen zur Causa â€žNeue EisenstÃ¤dterâ€œ

Er kritisierte zudem den Umgang der Genossen mit der Causa â€žNeue EisenstÃ¤dterâ€œ. Investoren kÃ¶nnten Genossenschaftswohnungen zum Sozialpreis erwerben und frei weitervermieten. â€žDas ist asoziale Wohnpolitik, das ist Neoliberalismus im roten Kleidâ€œ, sagte Oberlechner. Zudem bemÃ¤ngelte er die fehlende Kontrolle von Banken im gemeinnÃ¼tzigen Wohnbau: â€žDie Causa â€šNeue EisenstÃ¤dterâ€˜ zeigt, dass es mehr Aufsicht und klare Sanktionen braucht. Doch dazu schweigen Babler und seine SPÃ–”, merkte er an.



