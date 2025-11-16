â€žReform-Motorâ€œ oder â€žteuerster SteigbÃ¼gelhalter der Zweiten Republikâ€œ?

WÃ¤hrend Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Partei gestern, Samstag, bei einer Mitgliederversammlung in Wien als â€žReform-Motorâ€œ der Verlierer-Ampel bezeichnete, nannte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz die Pinken den â€žteuersten SteigbÃ¼gelhalter der Zweiten Republikâ€œ.

TatsÃ¤chlich dÃ¼rfte der angebliche Reform-Motor ziemlich ins Stocken geraten sein, denn Meinl-Reisinger selbst bat die Mitglieder um Geduld, denn Reformen kÃ¶nnten nur â€žSchritt fÃ¼r Schrittâ€œ erfolgen. Gleichzeitig forderte sie die Regierung â€“ also sich selbst â€“ zu strukturellen MaÃŸnahmen bei der Budgetsanierung und mehr Transparenz bei den Staatsfinanzen auf.

“Jeden Funken von GlaubwÃ¼rdigkeit verspielt”

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sprach daraufhin von einer â€žSelbstbeweihrÃ¤ucherungâ€œ der Neos, die an Zynismus kaum zu Ã¼berbieten sei. Denn die RealitÃ¤t sehe anders aus. WÃ¶rtlich sagte er in einer Aussendung:

Die Neos sind nicht der Motor, sondern der teuerste und willfÃ¤hrigste SteigbÃ¼gelhalter in der Geschichte der Zweiten Republik. FÃ¼r einen AuÃŸenministerposten fÃ¼r Frau Meinl-Reisinger und einen Versorgungsposten fÃ¼r Sepp Schellhorn haben sie jeden Funken GlaubwÃ¼rdigkeit verspielt und ihre WÃ¤hler verraten. ZusÃ¤tzlich haben sie ihre eigene Partei geopfert und sogar Neos-Abgeordnete kehren deshalb dieser Truppe schon den RÃ¼cken.

Schutzpatrone der Freunderlwirtschaft

Schnedlitz vermisste den Aufschrei der Neos in der Causa Wirtschaftskammer, zur Pflichtmitgliedschaft und Gehaltsexzessen in den Kammern. Und wenn Meinl-Reisinger und Schellhorn sich dann auch noch als Schutzpatrone fÃ¼r dubiose NGOs und damit auch zum Teil von schwarzer und roter Freunderlwirtschaft geben, wisse man, wie kaputt die Neos mittlerweile seien.

250 Tage im Amt â€“ kein Grund zum Feiern

Die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos ist nun 250 Tage im Amt und hat keinen Grund zum Feiern. Die Ã–VP leidet unter ihren Skandalen wie dem Postenschacher ihres Klubobmanns August WÃ¶ginger oder am zÃ¤hen Abgang ihres mÃ¤chtigen Strippenziehers Harald Mahrer aus der Wirtschaftskammer.

Beim Koalitionspartner SPÃ– gibt es schwere Verwerfungen. Immer mehr zerbrechen sich in der Partei den Kopf darÃ¼ber, wie man Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler loswerden kÃ¶nnte.

Ã„ltere Generation weiter im Neos-Fokus

Und die Neos gehen sowohl der Ã–VP und der SPÃ– zunehmend auf die Nerven. Den meisten WÃ¤hlern sowieso, denn auch am Samstag bei der Mitgliederversammlung gingen sie wieder auf die Ã¤ltere Generation los. Der pinke Abgeordnete Veit Dengler mÃ¶chte Ã¼ber die LeistungshÃ¶hen bei Pensionen sprechen. Dass die Menschen lÃ¤nger als bis 65 Jahre arbeiten sollen, bleibt ohnehin eine bekannte Neos-Maxime.