StaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll und Beate Meinl-Reisinger

Die Neos gehen Ã–VP und SPÃ– zunehmend auf die Nerven. Das Gesicht von Ã–VP-StaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll â€“ hier neben Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger bei der Landeshauptleute-Konferenz in der Steiermark â€“ sagt alles.

Foto: Christopher Dunker / BKA

Neos

16. November 2025 / 09:32 Uhr

â€žReform-Motorâ€œ oder â€žteuerster SteigbÃ¼gelhalter der Zweiten Republikâ€œ?

WÃ¤hrend Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Partei gestern, Samstag, bei einer Mitgliederversammlung in Wien als â€žReform-Motorâ€œ der Verlierer-Ampel bezeichnete, nannte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz die Pinken den â€žteuersten SteigbÃ¼gelhalter der Zweiten Republikâ€œ.

TatsÃ¤chlich dÃ¼rfte der angebliche Reform-Motor ziemlich ins Stocken geraten sein, denn Meinl-Reisinger selbst bat die Mitglieder um Geduld, denn Reformen kÃ¶nnten nur â€žSchritt fÃ¼r Schrittâ€œ erfolgen. Gleichzeitig forderte sie die Regierung â€“ also sich selbst â€“ zu strukturellen MaÃŸnahmen bei der Budgetsanierung und mehr Transparenz bei den Staatsfinanzen auf.

“Jeden Funken von GlaubwÃ¼rdigkeit verspielt”


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sprach daraufhin von einer â€žSelbstbeweihrÃ¤ucherungâ€œ der Neos, die an Zynismus kaum zu Ã¼berbieten sei. Denn die RealitÃ¤t sehe anders aus. WÃ¶rtlich sagte er in einer Aussendung:

Die Neos sind nicht der Motor, sondern der teuerste und willfÃ¤hrigste SteigbÃ¼gelhalter in der Geschichte der Zweiten Republik. FÃ¼r einen AuÃŸenministerposten fÃ¼r Frau Meinl-Reisinger und einen Versorgungsposten fÃ¼r Sepp Schellhorn haben sie jeden Funken GlaubwÃ¼rdigkeit verspielt und ihre WÃ¤hler verraten. ZusÃ¤tzlich haben sie ihre eigene Partei geopfert und sogar Neos-Abgeordnete kehren deshalb dieser Truppe schon den RÃ¼cken.

Schutzpatrone der Freunderlwirtschaft

Schnedlitz vermisste den Aufschrei der Neos in der Causa Wirtschaftskammer, zur Pflichtmitgliedschaft und Gehaltsexzessen in den Kammern. Und wenn Meinl-Reisinger und Schellhorn sich dann auch noch als Schutzpatrone fÃ¼r dubiose NGOs und damit auch zum Teil von schwarzer und roter Freunderlwirtschaft geben, wisse man, wie kaputt die Neos mittlerweile seien.

250 Tage im Amt â€“ kein Grund zum Feiern

Die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos ist nun 250 Tage im Amt und hat keinen Grund zum Feiern. Die Ã–VP leidet unter ihren Skandalen wie dem Postenschacher ihres Klubobmanns August WÃ¶ginger oder am zÃ¤hen Abgang ihres mÃ¤chtigen Strippenziehers Harald Mahrer aus der Wirtschaftskammer.

Beim Koalitionspartner SPÃ– gibt es schwere Verwerfungen. Immer mehr zerbrechen sich in der Partei den Kopf darÃ¼ber, wie man Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler loswerden kÃ¶nnte.

Ã„ltere Generation weiter im Neos-Fokus

Und die Neos gehen sowohl der Ã–VP und der SPÃ– zunehmend auf die Nerven. Den meisten WÃ¤hlern sowieso, denn auch am Samstag bei der Mitgliederversammlung gingen sie wieder auf die Ã¤ltere Generation los. Der pinke Abgeordnete Veit Dengler mÃ¶chte Ã¼ber die LeistungshÃ¶hen bei Pensionen sprechen. Dass die Menschen lÃ¤nger als bis 65 Jahre arbeiten sollen, bleibt ohnehin eine bekannte Neos-Maxime.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

30.

Mai

10:27 Uhr
30. Mai 2026

WÃ¤hrend Europa zahlt: Syrien verweigert RÃ¼cknahme eigener BÃ¼rgerÂ 

30. Mai 2026

2025 sollen 6,6 Millionen Euro Pflegegeld unkontrolliert ins Ausland geflossen sein

30. Mai 2026

Druck auf SÃ¡nchez wÃ¤chst: Spaniens Sozialisten geraten immer tiefer in die Krise

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Mario Kunasek schreit Alarm in Sachen StaatsbÃ¼rgerschaften!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.