Christian WehrschuÌˆtz

ORF-Reporter Christian WehrschÃ¼tz zweifelt daran, dass Ã–sterreich seiner NeutralitÃ¤t gerecht wird.

Foto: Karl Gruber / Wikimedia CC BY-SA 4.0

NeutralitÃ¤t

16. November 2025 / 09:12 Uhr

WehrschÃ¼tz-Kritik an Verlierer-Ampel: So schadet Ukraine-Politik der NeutralitÃ¤t

Im neuen Video-Podcast von Gerald Fleischmann geht ORF-Ukraine-Korrespondent Christian WehrschÃ¼tz mit Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und der Ã¶sterreichischen AuÃŸenpolitik scharf ins Gericht.

Das GesprÃ¤ch fand nur wenige Tage nach dem Drohnenangriff in der Ost-Ukraine statt, bei dem WehrschÃ¼tz unverletzt blieb. Gemeinsam mit Fleischmann analysiert WehrschÃ¼tz die Situation im Ukraine-Krieg, die Rolle Russlands und Ã–sterreichs NeutralitÃ¤tsverstÃ¤ndnis.

Transporte durch Ã–sterreich schaden NeutralitÃ¤t


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WehrschÃ¼tz zweifelt weiterhin daran, dass Ã–sterreich seiner NeutralitÃ¤t gerecht wird und verweist auf die zahlreichen militÃ¤rischen Transporte Ã¼ber Ã¶sterreichisches Staatsgebiet in die Ukraine:

Wir kÃ¶nnen nicht alle mÃ¶glichen Truppen-Transporte in die Ukraine durchlassen und sagen, wir sind ein neutraler Staat. Ich kann nicht so tun, als wÃ¤re ich neutral und auf der anderen Seite tue ich so, als wÃ¼rde ich die Ukraine unterstÃ¼tzen, helfe aber nicht einmal beim MinenrÃ¤umen.

Russland muss eingebunden werden

Eine europÃ¤ische Friedensordnung sei nur unter Einbindung Russlands mÃ¶glich. Die Existenz der Ukraine mÃ¼sse gesichert werden, gleichzeitig brauche es aber auch Wege fÃ¼r ein zukÃ¼nftiges Zusammenleben mit Russland.

Meinl-Reisinger untergrÃ¤bt Ã–sterreichs Vermittlungsanspruch

Mit Blick auf Ã–sterreichs Rolle in mÃ¶glichen Friedensverhandlungen erklÃ¤rte WehrschÃ¼tz, das Land habe sich zu â€žpro-ukrainischâ€œ positioniert. Besonders hob er dabei Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger hervor, die seit ihrer Angelobung gleich drei Mal in die Ukraine gereist war. Dieses Auftreten stehe nicht im Einklang mit einem neutralen Vermittlungsanspruch.

â€žDas passt nicht zusammenâ€œ

Auch an Meinl-Reisingers seltsamen Auftritt in traditioneller ukrainischer Tracht hat WehrschÃ¼tz Kritik: Man kÃ¶nne nicht den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin permanent kritisieren, US-PrÃ¤sident Donald Trump wegen seiner Weltanschauung Ã¼berhaupt nicht mÃ¶gen, die ukrainische Nationaltracht tragen und Ã–sterreich als sicheren Ort fÃ¼r Verhandlungen anbieten, das passe nicht zusammen.


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