Ã–sterreich hat die Ukraine seit Beginn des Krieges mit insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro unterstÃ¼tzt und die EU hat – wie berichtet – gerade 1,8 Milliarden Euro an Kiew freigegeben. FÃ¼r ein Land, das gerade wieder einmal im Korruptions-Sumpf versinkt.

Wachsender Korruptions-Skandal

Mitten in einem der grÃ¶ÃŸten Skandale im Energiesektor ist Justizminister German Galuschtschenko suspendiert worden. Er hatte bis zum Sommer als Energieminister gedient und ist in dieser Rolle ins Zentrum eines wachsenden Korruptionsskandal gerÃ¼ckt.

Justizminister German Galuschtschenko ist wegen einer der grÃ¶ÃŸten Skandal im Energiesektor supendiert worden. Foto: Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 from Belgium / Wikimedia CC BY 2.0

Enger Vertrauter von Selenskyi

Im Mittelpunkt der AffÃ¤re soll ein enger Vertrauter von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj, der Unternehmer Timur Minditsch, stehen. Die BehÃ¶rden sprechen von einem weitreichenden Korruptionsnetzwerk – rund 100 Millionen Dollar (etwa 86 Millionen Euro) sollen dabei geflossen sein. Dabei geht es um Schmiergeldzahlungen in MillionenhÃ¶he im Zusammenhang mit dem Bau von Schutzanlagen fÃ¼r die Energie-Infrastruktur.

VerdÃ¤chtiger ins Ausland abgesetzt

Medienberichten zufolge zÃ¤hlt auch ein weiterer enger Vertrauter und GeschÃ¤ftspartner Selenskyjs zu den VerdÃ¤chtigen. Er soll sich ins Ausland abgesetzt haben. MÃ¶glich, dass dieser Mann irgendwo in einem Wiener FÃ¼nfstern-Hotel sein neues Domizil gefunden hat – dort, wo schon viele andere Reiche wohnen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflÃ¼chtet sind.