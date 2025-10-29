Stadtbild und Stocker

Wenn der ÖVP-Kanzler jetzt plötzlich die Augen aufmache und die Probleme erkennt, die seine eigene Partei zu verantworten habe, dann sei das wohl mehr als skurril, sagte FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz zur Aussage von Stocker (Bild) über das “gestörte” Stadtbild.

Foto: Florian Schroetter / BKA / NFZ

Bundeskanzler

29. Oktober 2025 / 07:52 Uhr

„Problem im Stadtbild“: Plötzliche Stocker-Erkenntnis für viele „scheinheilig“

Als „scheinheilig“ und „heuchlerisch“ wird die plötzliche Erkenntnis von ÖVP-Kanzler Christian Stocker gewertet, der aufgrund von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung das Stadtbild „gestört“ sieht.

Stocker plapperte Merz nach

Ursprünglich hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) diese Aussage getätigt. Er äußerte sich zu Versäumnissen in der Migrationspolitik und meinte in einem Nebensatz, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“. Stocker wurde mit diesem Sager konfrontiert und sagte gegenüber dem Kurier:

Es wäre falsch, so zu tun, als würde es das alles nicht geben. Und ich finde auch nichts Diskriminierendes an dieser Aussage – das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Wenn wir nicht mit offenen Augen und ehrlich mit dem Thema umgehen, dann werden die Menschen der Politik auch nicht mehr vertrauen.

“Guten Morgen, Herr Stocker!”

„Guten Morgen, Herr Stocker! Willkommen in der Wirklichkeit in dem Österreich, das Ihre Partei zu verantworten hat“, kommentierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die späte Stocker-Erkenntnis in einer Aussendung. Der Gipfel der Scheinheiligkeit sei erreicht, wenn ausgerechnet jene Partei von Ehrlichkeit spreche, die die Bevölkerung jahrelang systematisch hintergangen und getäuscht habe. Jede Warnung der FPÖ wäre als Hetze diffamiert worden. Jetzt würde der „Asyl-Brandstifter“ ÖVP den selbst verantworteten Scherbenhaufen beklagen.

“Wie heuchlerisch ist das?!”

Klare Worte fand dazu auch FPÖ-Chef Herbert Kickl, der auf seiner Facebook-Seite schrieb:

Wie heuchlerisch ist das?! Wenn die selben sich über das Stadtbild aufregen, deren Politik genau dieses Stadtbild verursacht hat. Sie halten die Bevölkerung wirklich für dumm.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

29.

Okt

07:52 Uhr
29. Oktober 2025

„Problem im Stadtbild“: Plötzliche Stocker-Erkenntnis für viele „scheinheilig“

28. Oktober 2025

Klima-Aktivisten scheitern vor EGMR: Norwegen verletzt mit Ölpolitik keine Menschenrechte

28. Oktober 2025

Corona-Aufbaufond: „Sinnlosestes Milliardengrab der EU-Geschichte“

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.