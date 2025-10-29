„Problem im Stadtbild“: Plötzliche Stocker-Erkenntnis für viele „scheinheilig“

Als „scheinheilig“ und „heuchlerisch“ wird die plötzliche Erkenntnis von ÖVP-Kanzler Christian Stocker gewertet, der aufgrund von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung das Stadtbild „gestört“ sieht.

Stocker plapperte Merz nach

Ursprünglich hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) diese Aussage getätigt. Er äußerte sich zu Versäumnissen in der Migrationspolitik und meinte in einem Nebensatz, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“. Stocker wurde mit diesem Sager konfrontiert und sagte gegenüber dem Kurier:

Es wäre falsch, so zu tun, als würde es das alles nicht geben. Und ich finde auch nichts Diskriminierendes an dieser Aussage – das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Wenn wir nicht mit offenen Augen und ehrlich mit dem Thema umgehen, dann werden die Menschen der Politik auch nicht mehr vertrauen.

“Guten Morgen, Herr Stocker!”

„Guten Morgen, Herr Stocker! Willkommen in der Wirklichkeit in dem Österreich, das Ihre Partei zu verantworten hat“, kommentierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die späte Stocker-Erkenntnis in einer Aussendung. Der Gipfel der Scheinheiligkeit sei erreicht, wenn ausgerechnet jene Partei von Ehrlichkeit spreche, die die Bevölkerung jahrelang systematisch hintergangen und getäuscht habe. Jede Warnung der FPÖ wäre als Hetze diffamiert worden. Jetzt würde der „Asyl-Brandstifter“ ÖVP den selbst verantworteten Scherbenhaufen beklagen.

“Wie heuchlerisch ist das?!”

Klare Worte fand dazu auch FPÖ-Chef Herbert Kickl, der auf seiner Facebook-Seite schrieb:

Wie heuchlerisch ist das?! Wenn die selben sich über das Stadtbild aufregen, deren Politik genau dieses Stadtbild verursacht hat. Sie halten die Bevölkerung wirklich für dumm.