Mario Kunasek beliebtester Landeschef – und zwar mit großem Abstand!

Was passiert eigentlich, wenn ein Blauer das politische Ruder übernimmt? Allen Unkenrufen der Konkurrenz zum Trotz wird er zum beliebtesten Landeshauptmann in Österreich.

Noch nicht einmal ein Jahr im Amt

Das hat jetzt eine Umfrage der Lazarsfeld- Gesellschaft für Oe24 ergeben. Demnach ist der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) der mit Abstand populärste Politiker unter allen Landeschefs. Er liegt mit 26 Prozent weit vor Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland, der auf 22 Prozent kommt, auf Platz eins. Gefragt wurde, wer von den Landeshauptleuten den positivsten Eindruck macht. Kunaseks Ergebnis überrascht insofern, weil er noch nicht einmal ein Jahr im Amt ist.

Politik für die eigenen Leute

Das Ergebnis führt zudem das Dirty Campaigning und die Angstmache der politischen Konkurrenz und ihrer am Gängelband der Macht hängenden Medien einmal mehr ad absurdum. Die Demokratie ist seit dem überragenden Wahlsieg von Kunasek nicht in Gefahr, sondern wird als direkte Demokratie mit mehr Bürgerbeteiligung weiter ausgebaut und gestärkt.

Was aber wirklich anders ist: Der FPÖ-Landeshauptmann macht vor allem Politik für die eigenen Leute – und das macht ihn wahrscheinlich auch über die Landesgrenzen hinweg so populär, dass er sogar die Bundespolitiker in der Beliebtheit überragt.