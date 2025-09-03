Enormer Unterschied! Insel-Urlauber vergleicht Preise mit Österreich

ÖVP-Kanzler Christian Stocker träumte im ORF-„Sommergespräch“ von einer Zwei-Prozent-Inflation und bekommt aktuell 4,1 Prozent serviert. Das ist deutlich über dem EU-Durchschnitt und treibt die Preise weiter in die Höhe.

Waren in Touristen-Supermarkt günstiger als in Österreich

Ein Griechenland-Urlauber schaute sich die Preise in einem dortigen Supermarkt, der hauptsächlich von Touristen frequentiert wird, an und fand Überraschendes heraus. Praktisch alle Waren sind günstiger als in Österreich – als Basis für den Vergleich nahm er die Spar-Produktwelt her.

Bier um zwei Euro

Während also eine Flasche Coca Cola in Osterreich 1,59 Euro kostet, bekommt man diese auf einer Touristen-Insel in Griechenland schon um 1,10 Euro. Eine Tafel Milka-Schokolade (90 Gramm) ist im Urlaubsparadies um 1.39 Euro erhältlich, in Österreich um 1,99 Euro. Dass ein großes Bier in der Alt-Stadt-Taverne um zwei Euro zu bekommen ist, sei nebenbei erwähnt. Auch, dass in Österreich bei Dosen und Flaschen auch noch 25 Cent Pfand draufkommen.

Maßnahmen nur Augenauswischerei

Ob die gestern, Dienstag, von der Verlierer-Ampel angekündigten Maßnahmen die Teuerung in Österreich stoppen kann, bleibt mehr als fraglich. Wie berichtet, sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, dass die großspurig angekündigten Entlastungsmaßnahmen nur Augenauswischerei seien. Wörtlich meinte er: