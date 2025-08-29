Häufigster Vorname: Fast 40.000 Mohammeds unter Bürgergeld-Beziehern

Noch vor wenigen Wochen stand Michael ganz oben, dicht gefolgt von Andreas und Thomas. Klassische deutsche Vornamen führten die Rangliste der Bürgergeld-Empfänger an – zumindest, wenn man sich die Daten so zurechtbiegt, wie es das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der AfD zunächst getan hatte. Die Freude bei Altparteien und etablierten Medien war damals groß, hatte sich die AfD doch offensichtlich mit ihrer Anfrage blamiert.

Mohammed weit vor Michael

Zählt man unterschiedliche Schreibweisen desselben Namens zusammen, zeigt sich aber ein realistischeres Bild – der AfD Bundestagsabgeordnete René Springer hatte deshalb noch einmal beim Ministerium nachgefragt und nach einer Detailauswertung verlangt. Jetzt liegt plötzlich Mohammed klar vor Michael. Inklusive aller Varianten – von Mohamed über Mohammad bis Muhamed – kommt der Name auf knapp 39.300 Bürgergeld-Bezieher. Dahinter folgen mit großem Abstand Michael (rund 24.700) und mit Ahmad (gut 20.600) erneut ein migrantischer Vorname. Mit 14.320 Olenas und 14.130 Alis finden sich noch zwei weitere ausländische Namen in den Top ten.

Wie es zu widersprüchlichen Listen kam

Während deutsche Namen meist in einer einzigen Form auftauchen, gibt es bei arabischen Namen zahlreiche Schreibweisen. Trotzdem bemüht man sich in Berlin um Relativierung und beschwichtigt: Aus den Vornamen könne man nicht auf die Nationalität schließen, meint man dort. Weil bekanntlich auch viele Deutsche ihren Kindern wohlklingende arabische Namen wie Mohammed, Achmed oder Ali geben…