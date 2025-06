Zum Jahrestag des historischen Sieges bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 lud der Rassemblement National (RN) am letzten Montag zu einem „Fest des Sieges“, in die Gemeinde Mormant-sur-Vernisson. Es strömten nicht nur tausende Franzosen zum Veranstaltungsort, sondern es kamen auch zahlreiche Parteichefs rechtskonservativer Parteien in Europa, die sich zu Gesprächen einfanden.

Eurokraten zerstören das soziale Gefüge

Die Rede der Fraktionsvorsitzenden im französischen Parlament, Marine Le Pen, vor mehr als 5.000 angereisten Anhängern geriet zu einer Generalabrechnung mit der Brüsseler Eurokratie, die sie als künstliches Konstrukt bezeichnete, das immer mehr wie ein Imperium aussehe. „Die EU-Maschinerie löscht schleichend unsere Geschichte, unsere Traditionen, unsere schützenden Grenzen, unsere Sprachen und sogar unsere Stimmen aus“, sagte sie empört. Mit ihrem Ultraliberalismus zerstöre die EU den Sozialstaat und erschüttere die Solidarität unter der französischen Bevölkerung.

EU steht für Krieg und Masseneinwanderung

Die EU verfolge ihre Agenda ohne Rücksicht auf den Widerstand der Bevölkerung, so Le Pen. Die Union spreche von „europäischer Souveränität“ doch mit der Einführung des Migrationspakts entziehe sie den Staaten ihr heiligstes Recht, nämlich zu entscheiden, wer in ihr Land einreise und wer dortbleibe.

Und die Leute sollten wissen, dass sich derzeit alle thematischen Ausschüsse des Europäischen Parlaments aktiv auf einen Krieg im Osten vorbereiten, obwohl die Völker Europas keinen Krieg wollten, klärte die Politikerin auf. In Anspielung auf die gewaltsamen Ausschreitungen nach dem Fußball-Europacupfinale am 31. Mai stellte sie die Frage, wie Staatspräsident Emmanuel Macron einen großen Krieg führen wolle, wenn er nicht einmal in der Lage sei, das Chaos zu managen, das sich an Spielabenden nur 200 Meter entfernt vom Élysée-Palast abspiele.