„Es war brutal“: Zuckerberg bekennt Zensur auf Wunsch der linken Biden-Regierung

Nachdem Meta-Chef Mark Zuckerberg angekündigt hatte, der „Freiheit wieder eine Gasse“ auf den Meta-Plattformen zu öffnen und die Faktenchecker abzuschaffen, bricht immer mehr auf.

Millionen Zuhörer

In einem Gespräch mit US-Podcaster Joe Rogan enthüllte Zuckerberg, wie die linke Biden-Regierung in der Corona-Zeit Druck auf sein Unternehmen ausübte, damit dieses Inhalte zensierte, auch solche, die wahr waren. „Es war brutal“, gesteht Zuckerberg. Und dennoch erfolgreich.

Der Podcast „The Joe Rogan Experience“ erreicht Millionen Zuhörer. Zuckerbergs Offenbarung ist nicht nur ein erneutes öffentliches Eingeständnis, dass Zensur ausgeübt wurde, sondern vor allem auch, wie sein Unternehmen dazu gebracht wurde, auf Druck der Regierung Zensur auszuüben.

Extremer Druck von Regierungsbehörden

Das Weiße Haus habe ihn selbst, den Meta-Chef, wiederholt „unter Druck gesetzt“, humorvolle Inhalte und auch wahrheitsgemäße Aussagen zum Corona-Impfstoff zu löschen. Seine Mitarbeiter sollen „beschimpft“ und „angeschrien“ worden sein.

Nachdem US-Präsident Joe Biden öffentlich erklärt hatte, dass Beiträge in den sozialen Medien, die sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen, insbesondere der umstrittenen Corona-Impfung auseinandersetzten, „Menschen töten“ würden, hätten zahlreiche Regierungsbehörden begonnen, Meta zu untersuchen. Zuckerberg:

Im Grunde kam es zu diesem Punkt, an dem wir sagten: Nein, wir werden keine Dinge löschen, die wahr sind. Das ist lächerlich.

Aber Meta tat es doch.

Sommer 2024: Geständnis, dass Zensur ausgeübt wurde

Schon im vergangenen Sommer hatte der Facebook-Chef Vorwürfe gegen die Biden-Regierung erhoben. In einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses im Repräsentantenhaus berichtete Zuckerberg davon, dass die linken Regierungsbehörden „wiederholt und monatelang Druck auf unsere Mitarbeiter ausgeübt haben, bestimmte Covid-19 Inhalte zu zensieren“. Im Justizausschuss bekannte Zuckerberg schließlich: