DDR-Bürgerrechtlerin Bohley hat eine “Nancy Faeser” vorausgesehen und davor gewarnt

Mit Nancy Faeser (SPD) wurde von ihrer Partei eine Person ins Innenministerium gehievt, die ihre Macht rücksichtslos gebraucht, um das Land in einen Linksstaat zu verwandeln. Die DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley hatte vor über dreißig Jahren eine üble Vorahnung.

Verfeinerte Stasi-Strukturen

2019 schrieb der Journalist und Autor Chaim Noll über ein Treffen mit Bohley, das im Jahr 1991 stattfand. In seinem Artikel gab er ihre weisen, prophetischen Worte wieder. So sagte sie:

Die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen – um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.

“Es” ist wieder da

Isolieren, Ausgrenzen, Brandmarken, Mundtotmachen ist die exakte Beschreibung dessen, was in Deutschland aktuell der Oppositionspartei AfD widerfährt und was Faeser mit der Zerschlagung des Compact Magazins beabsichtigt hat: Die Vernichtung von allem, das sich nicht systemkonform verhält und der herrschenden Kaste gefährlich werden könnte. Als Hilfsmittel dient Faeser der Bundesverfassungsschutz, der mit seinem willigen Präsidenten Thomas Haldenwang die Grundlage für die Repressionsmaßnahmen gegen Regimegegner liefert. Bekämpft wird alles, das einer ökosozialistischen Regierungsform entgegensteht.

Die Vernichtung von Compact

In einer überfallartigen Aktion hatte die Ministerin am 16. Juli Razzien an allen Firmenstandorten des Magazins und sogar in Privatunterkünften von Beteiligten veranlasst (unzensuriert berichtete). Jedwedes Firmeneigentum und Firmenvermögen wurde beschlagnahmt. Sogar private Vermögenswerte der Ehefrau von Compact-Chefredakteur Juergen Elsässer wurden requiriert und abtransportiert. Mitarbeiter wurden mit einem Schlag arbeitslos.

Es war die vorerst perfekte Zerschlagung eines unliebsamen Mediums. Der Putsch schlug Wellen bis in die USA. Elon Musk schrieb auf X, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit mit Militärstiefeln zertreten wurde.